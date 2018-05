Elindult a Tej! Szívvel-lélekkel! kampány

Elindult a minőségi hazai tejtermékek népszerűsítését célzó tavaszi marketingkampány a Földművelésügyi Minisztérium (FM), az Agrármarketing Centrum (AMC) és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács együttműködésében, amely idén is a tej és a tejtermékek jótékony hatásával ismerteti meg a gyerekeket.



Az AMC hétfői, MTI-nek küldött közleménye szerint a "Tejkamion" országszerte 30 helyszínen, 4500 diákkal osztja meg a tej- és tejtermékfogyasztás pozitív hatásait, illetve az egészségtudatos táplálkozás előnyeit. Az idei Tej! Szívvel-lélekkel! elnevezésű kampány célja a fogyasztói tudatosság erősítése, a minőségi, tehéntejből készített termékek - tej, vaj, túró, tejföl, joghurt, kefir, kakaós tej, sajt - előnyeinek megismertetése, a lakosság pontos tájékoztatása.



A Tej terméktanács 2017-2018-as közösségi marketing kampányát fiatal olimpikonok és sportoló példaképek, mint a tej nagykövetei támogatják. Az olimpiai bronzérmes, ötszörös Európa-bajnok, rövid pályás Európa-bajnok, világbajnoki bronzérmes magyar úszónő Kapás Boglárka, az olimpiai és Európa-bajnoki bronzérmes, ifjúsági olimpiai bajnok úszó Kenderesi Tamás és a magyar labdarúgó válogatottban középpályás Nagy Ádám egyaránt a tejfogyasztásra ösztönzi a fiatalságot.



A közleményben kiemelik: a tej a szervezet első számú kalciumforrása. A tejben optimális, jól emészthető formában van jelen a fehérje, a tejzsír, a tejcukor és a kalcium hasznosulásához szükséges D-vitamin. Jelentős A-, B1-, B2- és B12-vitaminforrás, de a foszfor, a magnézium és a cink is megtalálható benne.



Mivel a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) adatai alapján a 4-10 éves gyermekek 35 százaléka kritikus határérték alatti mennyiségben fogyaszt a csontfejlődéshez nélkülözhetetlen kalciumot, a promóció egyaránt törekszik a gyerekek és szüleik elérésére, a csontritkulás kapcsán veszélyeztetett idősebb generáció, továbbá az egészségtudatos étkezés, tudatos életmód iránt nyitott lakosság megszólítására - írták.



A Tejszív védjegy a csomagoláson garantálja, hogy az adott tejtermék eléri, vagy akár meg is haladja a hatályos élelmiszer-szabályozásban foglalt kritériumokat.