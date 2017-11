Ellenőrzik a járművek téli felkészítését a hatóságok

Emlékeztetnek arra, hogy az őszi-téli időszakban megváltozó út- és látási viszonyokhoz minden közlekedőnek alkalmazkodnia kell. Csúszós, havas úton a fékút hosszabb, ezért a gumiabroncsok állapota döntően befolyásolja a járművek menetstabilitását.



A közlekedési hatóságként eljáró NFM és a kormányhivatalok munkatársai végzik az ellenőrzést. A személygépkocsik esetében azt vizsgálják, hogy a gumi megfelel-e az időszaknak, továbbá az abroncs műszaki állapotát, méret- és típusazonosságát. Ugyanakkor a fagyálló folyadék szintjét és fagyáspontját, az ablaktörlő lapátokat, az ablakmosó-, világító- és jelzőberendezéseket is ellenőrzik.



A buszok esetében az ülések és a biztonsági övek rögzítését, utóbbiak működőképességét, illetve a baleseti mentést szolgáló eszközök, például a tűzoltó készülékek, ablaktörő kalapácsok meglétét, az ajtók vésznyitó szerkezeteit is ellenőrzik.



A gépkocsik vezetőit tájékoztatják a téli járműüzemeltetés általános feltételeiről, illetve felhívják a figyelmét a téli gumi használatára azoknak akik még novemberben is nyári gumival járnak.