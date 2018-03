Ellenzéki politikusok sikertelenül próbáltak betekinteni az Elios-ügy papírjaiba

Az Elios-ügy feltárását célzó alternatív vizsgálóbizottság ellenzéki tagjai szerdán sikertelenül próbáltak betekinteni a társaságot érintő pályázati anyagokba a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) fővárosi épületében. A tárca szerint a kért dokumentumok összegyűjtése megkezdődött, erről levélben tájékoztatták az ellenzéki politikusokat, akik arról is tudtak, hogy az iratok nincsenek a minisztérium épületében, ezért akciójukat kampány-, illetve sajtóeseményként kezelik.



Harangozó Tamás, az MSZP országgyűlési képviselője a minisztérium előtt tartott sajtótájékoztatón "gyáva gazembereknek" nevezte a tárca vezetőit, akik szerinte érintettségük miatt próbálják meg eltusolni az ügyet. Kiemelte, egy hete írásban kértek betekintést a pályázati anyagokba, kedden este pedig azt a választ kapták a minisztertől, hogy közel egy hónapra van szüksége azok összegyűjtéséhez.



"Elsősorban az érdekel minket, hogy ki, kinek az utasítására, miért írta át a pályázati kiírást három nappal a beadási határidő előtt, és tette ezzel lehetővé az egész csalássorozatot" - mondta.



Harangozó Tamás közölte továbbá, egy gazdasági minisztériumtól kedden kapott válaszból kiderül, a kormány nem az OLAF-jelentésből értesült a visszaélésekről, ugyanis belső ellenőrző szerve 2016 óta vizsgálja a pályázatokat.

Szilágyi György, a Jobbik parlamenti képviselője elmondta, egy "diktatúra felé hajló kormányzati rendszer" alakult ki, amit szerinte az is mutat, hogy az országgyűlési képviselők munkáját önkormányzatok, kormányhivatalok és minisztériumok gátolják. Emellett a korrupciós csalássorozatban érintettek, így például a miniszterelnök is folyamatosan menekül a média és a választópolgárok kérdései elől - tette hozzá.



Hadházy Ákos, az LMP társelnöke, országgyűlési képviselője szerint egy kormányváltás után jóval több esélyük lesz megbüntetni a bűnösöket, de addig is mindent megtesznek az igazság felderítésére.

Megjegyezte, várhatóan egy újabb vizsgálóbizottságot is felállítanak majd a "Kósa Lajos körüli pénzmozgások" ügyében.



Varju László, a DK politikusa, független parlamenti képviselő szintén arról beszélt, hogy büntetést érdemel az a csalás, amelyben a "miniszterelnök és környezete közreműködött". Ehhez szerinte elsőként Polt Péter legfőbb ügyésznek kell távoznia.



Kiss Anita, az NFM sajtófőnöke ugyanitt újságírókkal közölte, kedden levélben tájékoztatták a képviselőket, hogy élhetnek adatbetekintési jogukkal, ám a kért információk mennyisége miatt azok összegyűjtése hosszabb időt vesz igénybe. Levélben az is szerepelt, hogy a kért dokumentumok nem a minisztérium épületében vannak. Hangsúlyozta, ennek tudatában úgy gondolják, az ellenzéki politikusokat valójában nem is az iratok érdekelték, hanem egyszerű kampányeseményt tartottak.



A sajtófőnök kérdésre közölte, a képviselőket március 28-ig tájékoztatják arról, hogy mikor nézhetnek bele a kért adatokba.



Hadházy Ákos kérdésekre válaszolva azt mondta, minden sajtótermék ellen feljelentést tesz, amely összefüggésbe hozza őt szomszédja halálával. Szerinte azért kérdezik őt erről, mert leleplezte a miniszterelnök vejét, hogyan keresett 3 milliárd forintot az Elios-ügyön.



Harangozó Tamás ugyancsak kérdésre válaszolva azt mondta, nem tud arról, hogy a milliárdos csalással gyanúsított Czeglédy Csaba tiltott módon finanszírozta volna az MSZP-t, illetve a DK-t. "Nincs ilyen, nem volt és nem is lesz" - mondta ugyanerről Varju László.