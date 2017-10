Előbb vascsővel megverte, aztán bozótvágóval megölte a hajléktalant

A 33 éves, többszörös visszaeső K. Krisztián egy társasház lépcsőházában acélcsővel bántalmazott két hajléktalant, miután az épületben takarító élettársa jelezte neki, hogy ottlétük gondot jelent a számára. Mivel az ügyben eljárás indult és a vádlott el akarta kerülni a felelősségre vonást, megkereste és bozótvágóval támadta meg az egyik hajléktalant, aki a kórházban belehalt sérüléseibe.



A férfinak anyagi gondjai voltak, ezért hat társával együtt irodákba, lakásokba tört be, ahonnan pénzt és különböző tárgyakat vittek el. A zsákmányt a társaság tagjai kevesellték, ezért éles lőfegyvert, gáz-riasztópisztolyt, maszkokat, viperákat és egyéb, rabláshoz is alkalmas eszközöket szereztek be és nemzeti dohányboltokat is megtámadtak. K. Krisztián kétszer gázfegyverrel a trafikok eladóira is rálőtt.



A bandához kötődik egy Komlóhoz közeli községben elkövetett betörés is, egy idős embert acélcsővel megvertek, majd elvették ötezer forintját. A rendőrség akkor fogta el őket, amikor egy pécsi ékszerbolt kirablását tervezték.



A bíróság Folbert Csaba vezette tanácsa K. Krisztiánt aljas indokból elkövetett emberölésben, életveszélyt okozó testi sértés kísérletében, súlyos testi sértésben, rablásban, lőfegyverrel visszaélésben, és egyebek mellett lopásban is bűnösnek találta. Társai az emberölésben nem vettek részt, a többi erőszakos és vagyon elleni bűncselekmények nagy részében társtettesként és bűnsegédként működtek közre.



K. Krisztián hat társa közül négyen kaptak egy év és tizenhárom év közötti börtön- vagy fegyházbüntetést, a büntetőtanács egy vádlottat két év, három évre felfüggesztett börtönnel, egyet 180 ezer forint pénzbüntetéssel sújtott.



A hét érintettből ketten tudomásul vették az ítéletet, öten fellebbeztek, így az ügy a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik.