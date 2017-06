Előzetesben a NAV három munkatársa és egy ügyész

A Fővárosi Törvényszék csütörtöki, MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a kötelesség megszegésére irányuló hivatali vesztegetés és más bűncselekmények miatt folytatott nyomozás gyanúsítottjai összesen közel százmillió forintot fizettek egy csoportnak, amelynek tagja volt a három NAV-os alkalmazott és az ügyész is.



Ők a pénzért cserébe a munkájuk során keletkezett információkat adtak át arra jogosulatlanoknak azért, hogy azok mentesüljenek a büntetőeljárás alól, vagy cselekményük enyhébb elbírálás alá essen.



Az ügyészség négy emberrel szemben azért kérte az előzetes letartóztatás elrendelését, mert fennállt a szökés, elrejtőzés, a bizonyítás meghiúsításának veszélye, az ötödik gyanúsítottal szemben pedig azért kérte a kényszerintézkedés bevezetését, mert tettét több, folyamatban lévő büntetőeljárás hatálya alatt követte el.



A gyanúsítottak védői házi őrizet elrendelését kérték, de ezt a bíróság elutasította, és végzésében megállapította: mindenki esetében fennáll a megalapozott gyanú, azt rendőri jelentések, vallomások, házkutatásokról és lefoglalásokról szóló jegyzőkönyvek is alátámasztják.



A főügyészség hangsúlyozta, hogy a bűncselekmények súlya kiemelkedő, büntetési tétele két évtől tizenhat évig terjedő szabadságvesztés.



Az ügyben a Demokratikus Koalíció (DK) MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, az ügyész a NAV egyik bűnügyi vezetőjével szövetkezett, és konkrét ügyeket "simított el" vélhetően Kósa Lajos fideszes politikus polgármestersége idején, ezért követeli, hogy őt is hallgassák ki.



A NAV erre reagálva közölte, hogy bűnügyi igazgatót nem érint az eljárás.



A Fidesz azt írta a DK közlésére reagálva, hogy az igazságszolgáltatás független a helyi politikai vezetéstől, és az ügyészségen kívül még a NAV és a rendőrség sincs önkormányzati hatáskörben.