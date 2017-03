Előzetesben egy felgyújtással és gyilkossággal fenyegetőző férfi

A közlemény szerint a férfit különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják.



A törvényszék azt írta: a férfi 2017. március 20-án 22 óra után a váci vasútállomáson szóváltásba keveredett egy ott várakozó párral. A gyanú szerint elővett a kabátjából egy benzint tartalmazó félliteres műanyag palackot, majd "Felgyújtalak titeket, ti mocskos cigányok!" felkiáltással benzinnel leöntötte a sértettek ruháját, öntött a közelükbe, a földre is, és ledobott egy égő cigarettacsikket, amelyet a közelben tartózkodó vasúti biztonsági őr oltott el. A gyanúsított ezt követően a kabátjából kivett egy kést és a sértetteket azzal is fenyegetni kezdte.



Ezután a férfi harmadmagával egy másik, vonatra várakozó emberhez ment, azt állítva, hogy egy nyakláncot keres. A kést szúrásra emelve őt is "mocskos cigánynak" nevezte, és megfenyegette, hogy megöli. A sértett futni kezdett. A gyanúsított kezében a késsel üldözőbe vette, de a vasúti biztonsági őr megállította, és a helyszínen visszatartotta a rendőrök kiérkezéséig.



Mivel a férfit korábban a Váci Járásbíróság jogerősen két évre próbára bocsátotta és a gyanúsított a mostani bűncselekményt egy ellene folyamatban lévő büntetőeljárás hatálya alatt követte el, a bíróság azt feltételezte, hogy szabadlábon hagyása esetén újabb bűncselekményt követne el. Ezért a nyomozási bíró elrendelte a gyanúsított előzetes letartóztatását, amely az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, de legfeljebb 2017. április 28-ig szól - áll a közleményben.