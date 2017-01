Elpusztult Vobara, a Fővárosi Állatkert egyik koalája

Forrás: MTI/Kovács Attila

Szerda reggel elpusztult Vobara, a Fővárosi Állat- és Növénykert egyik koalája, a boncolás szerint halálát bélcsavarodás okozta.Az állatkert honlapján olvasható közlemény szerint Vobara a napokban minden különösebb előzmény nélkül került válságos állapotba. Bár a gondozók az állatorvosokkal együtt napokon át küzdöttek az állat életéért, nem sikerült megmenteni - írta az intézmény.A koala pusztulása után elvégezték a boncolást is, amelyből kiderült, hogy a halál közvetlen oka a tápcsatorna jelentős részére kiterjedő, hirtelen kialakult bélgyulladás, illetve bélcsavarodás volt, amely végül a keringés összeomlásához vezetett.A szakemberek nemzetközi konzíliumot is tartottak több európai és ausztrál társintézmény bevonásával, így kiderült, hogy a Vobaránál jelentkező kórkép nem ismeretlen a koalák körében, más állatkertekben is előfordult már hasonló eset.

Az intézmény a közleményben emlékeztet: a koalákat bemutatni szándékozó állatkerteket előzetes akkreditáció alapján választja ki a nemzetközi koalaprogram, és mindenütt ugyanazokat a szigorú szabályokat alkalmazzák az állatok tartásával, takarmányozásával kapcsolatban. Csak olyan állatkertbe kerülhet koala, amely korábbi eredményeivel ezt kiérdemelte, továbbá már előzetesen gondoskodott a koalák számára előírt tartási, takarmányozási feltételek teljesítéséről.A Fővárosi Állatkert szakemberei szintén szigorú nemzetközi sztenderdek szerint járnak el, az állatorvosok és a koalákhoz beosztott gondozók pedig már az állatok érkezése előtt speciális nemzetközi képzésen vettek részt, amelyen megtanulták a koalák speciális gondozását.Az állatkert másik koaláját Nur-Nuru-Bint továbbra is láthatja a közönség.