Eltűnőben van Magyarországról az uzsorázás

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a lapot arról tájékoztatta, hogy az elmúlt évben 40 olyan ügyet zártak le a rendőrök, amely tisztességtelen kölcsönzés miatt indult. 2012-ben még 378 uzsoraügyben nyomoztak, 2013-ban pedig 320 ilyen esetet vizsgáltak. A következő évben nagyjából a harmadára, 125-re csökkent az eljárások száma, 2015-ben pedig 87 ügyet rögzítettek. Bizonyos országrészekben tavaly egyáltalán nem indult ilyen eljárás.



A kormányzati lépések elérték a céljukat - így kommentálta az adatokat a lapnak Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára, aki az egyik legfontosabb lépésnek a büntetőrendelkezések módosítását nevezte. Megjegyezte, hogy szükség volt a rendőrség megerősítésére, a legális hitelezési folyamatok megfelelő keretek közé szorítására, valamint a devizahitel kivezetésére is. Úgy vélte, ezek mellett olyan intézkedések is közrejátszottak az uzsorázás mérséklődésében, mint a munkahelyteremtés, a közmunkaprogram, a családi kedvezmény.



A rendőrség adatai alapján tavaly leginkább középkorú uzsorások kerültek az igazságszolgáltatás elé. A tettesek közel fele nő volt. Az ügyekben általában csoportokról, uzsorásbandákról nem lehet beszélni, de sokszor családtagok akadtak fenn a hálón.



Az ORFK közölte, hogy a jövőben is szervez majd akciókat az uzsorázás felderítésére. A nyomozó hatóságok szorosan együttműködnek a települési önkormányzatokkal, a kisebbségek képviselőivel és az ügyészséggel is.