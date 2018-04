Elvégezték az első magyarországi gyermek-tüdőtranszplantációt

A 13 éves Dorka cisztás fibrózisban szenvedett, igen leromlott egészségi állapotban került fel múlt év decemberében a transzplantációs listára.A műtétet a Semmelweis Egyetem (SE) és az Országos Onkológiai Intézet (OOI) együttműködésében március végén végezték el, a gyerek jelenleg rehabilitációját tölti, már nincs steril körülmények között.Merkely Béla, a SE klinikai rektorhelyettese a műtét kapcsán arról beszélt, hogy ezzel a beavatkozással ismét lépett előre egyet a magyar szervtranszplantáció.Utalt arra, hogy az egyetem fejlesztési programja kiemelten foglalkozik a szervtranszplantációkhoz kötődő infrastrukturális fejlesztésekkel is. Évente több mint ötven szívátültetést, illetve százhetven vese-, nyolcvan máj- és négy hasnyálmirigy-transzplantációt végeznek - ismertette.Kásler Miklós, az OOI főigazgató főorvosa azt mondta, rendkívüli öröm számára, hogy a kislány műtétje sikeres volt itthon. Kiemelte, hogy 2015 óta - amióta felnőtt-tüdőátültetést végeznek Magyarországon - csak egy magyar pácienst kellett Bécsben operálni.A professzor közlése szerint világszerte igen ritka a gyermekeken elvégzett tüdőátültetés, az ilyen beavatkozások száma nem haladja meg a százat a világon.Szabó Attila, a SE I. sz. Gyermekgyógyászati klinikájának igazgatója bravúrosnak minősítette a beavatkozást, és hozzátette, a két intézmény szakembereinek magas színvonalú, összehangolt munkája tette lehetővé a magyarországi gyermek-tüdőtranszplantációt.Jelenleg az intézményben kétszáz gyermek transzplantációs utógondozását végzik, 2005-2018 között huszonöt magyar gyermek kapott új tüdőt, ám azokat a beavatkozásokat Bécsben végezték.Elek Jenő, az OOI aneszteziológiai és központi intenzív terápiás osztályának vezetője a kislány műtét előtti állapotáról azt mondta, Dorka veleszületett cisztás fibrózisban szenvedett, és a betegség miatt az egyik oldalon egyáltalán nem volt tüdőfunkció, a tüdő másik oldalán pedig légmell alakult ki.Ezzel a genetikai betegséggel évente 20-22 gyermek születik, de nem minden beteg állapota fordul nagyon súlyosra - mondta a professzor.Rényi-Vámos Ferenc, az Országos Onkológiai Intézet (OOI) bázisán működő Semmelweis Egyetem Mellkassebészeti klinika docense, az OOI osztályvezető főorvosa elmondta, hogy a műtét hat órán át tartott.Mint fogalmazott, büszke arra, hogy Magyarországon el tudnak végezni egy ilyen horderejű beavatkozást.Az operáción átesett kislány - akit videóhívás keretében bekapcsoltak a sajtótájékoztató helyszínére - azt mondta, az első levegővétel nehéz volt, "de most itt vagyok fitten"."A műtét után annyira sok levegőm volt, hogy úgy éreztem, a hasamban is levegő van" - mondta jókedvűen a kislány.Dorka "bakancslistáján" sok terv van, szeretne megtanulni síelni, eljutni Ausztráliába az unokatestvéreihez és sokat utazni, hogy "bepótolja ezt a 13 évet".