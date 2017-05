Elvették a telefonját és kirángatták a Fidesz konzultációs fórumáról a 444.hu újságíróját

Csütörtökön Halász Júlia, a 444.hu munkatársa videóriportot akart készíteni a Fidesz konzultácós országjárásának budapesti állomásán, a XI. kerületi Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban, ahol Simicskó István honvédelmi és Varga Mihály gazdasági miniszter tartott fórumot - írja a 444.hu "Leültem az előadóteremben és vágóképeket készítettem, majd három fiatal férfi felszólított, hogy menjek el, mert regisztráció nélkül nem lehet forgatni.Kérésem ellenére nem mondták el, hogy kik ők, Ludányi Attila önkormányzati képviselő lépett oda, megígérte, hogy bemutatnak a szervezőnek Szabó Lászlónak.Szabó elmondta, hogy nem forgathatok, de meghallgathatom a fórumot, ezért visszamentem a terembe és a második sorban leültem, felvételt a kamerámmal nem készítettem. Mivel a közönségből többen is fotóztak a mobiljukkal, ezért én is készítettem 3-4 fotót a telefonommal." - írta le a helyzetet az újságíró.A lap úgy számolt be a történtektől, hogy Varga Mihály beszéde után egy telefonhívás miatt Halász Júlia elhagyta a termet, de oda már nem engedték vissza, még az ott hagyott kameraállványáért sem.Ezt követően durvult el a helyzet, amiről így számolt be az újságíró:

Szabó László követett a folyosóra, becsukta a terem ajtaját és fenyegetően megállt mögöttem. Mikor befejeztem a hívást, közölte, hogy nem mehetek vissza a fórumra.

Elmondtam neki, hogy bent van az egyik eszközöm, de ekkor rámtámadt, kicsavarta a telefont a kezemből és agresszívan felszólított, hogy hagyjam el az épületet. Azzal gyanúsított, hogy videofelvételeket készítettem a kamerámmal, ami nem volt igaz, ezért azonnal kértem, hogy rendőrség előtt tisztázzuk a helyzetet.

Miután nem adta vissza a telefonomat és elkezdett lökdösni, hangosan segítségért kiáltottam. Szabó László pedig a karomnál fogva lerángatott az emeletről és az épület előtt folytatta a fenyegetőzést. Több kollégája vagy barátja is körbeállt és azt mondták, hogy csak akkor kaphatom vissza a telefonom, ha előbb megmutatom nekik a kamerámat. Folyamatosan fenyegetőztek és megpróbáltak megfélemlíteni. Körülbelül 10 percig kértem, hogy adják vissza a telefonomat, mindannyiuktól többször segítséget kértem.

Mikor elmondtam Szabó Lászlónak, hogy úton van a rendőrség, a fotóimat kitörölte a telefonomból, és visszament a rendezvényre.

A lap arról számolt be, hogy a rendőrség kiérkezése után kikérdezte az újságírót, de arra hivatkoztak, hogy a támadóját nem sikerült azonosítaniuk.A történtek miatt Halász Júlia feljelentést tett.