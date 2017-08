Embertelen körülmények a buszjáratokon: a menetrend felfüggesztésével is védenék az embereket

Az EKSZ szerint egyes járatokon embertelen körülmények között, például a tűző napon álló buszban ülve kell várakozniuk a következő fordulójukra a járművezetőknek úgy, hogy még szociális helyiség sincs a közelben. Amennyiben nem lesz változás, a szakszervezet a munkavédelmi hatósághoz fordul.



Mintha a közösségi közlekedési cégekhez nem jutott volna el a hír: a legsúlyosabb, hármas fokozatú hőségriadó van érvényben Budapesten is. Legalábbis erre következtet az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) abból, hogy a BKV-nál és a Volánbusznál sem változtattak az egyébként is aggályos munkakörülményeken. Az EKSZ ezért pontokba szedte azokat a rendkívüli intézkedéseket, amelyekre ebben a kánikulában mindenképpen szükség van a járművezetők és az utasok biztonsága érdekében is.



A szakszervezet a változtatások azonnali bevezetésére levélben kérte a BKV és a Volánbusz vezetését – közölte Nemes Gábor. Az EKSZ elnöke szerint ugyanis több járaton enyhén szólva is aggályos körülmények között dolgoznak a sofőrök, akiknek naponta több tízezer utast kell biztonságban elszállítaniuk. Normál időjárási körülmények között sincs rendjén, hogy egyes végállomásokon nincs szociális helyiség, sőt, például egy bevásárlóközpont parkolójában a tűző napon álló járműben kell hosszasan várakozniuk a buszvezetőknek, vagy akár kellő mennyiségű hűtött ital nélkül vezetni órákon keresztül – érvel az elnök. Az EKSZ a levelében emlékezteti mindkét cég vezetőjét arra, hogy ebben a rendkívüli kánikulában nem a mindenáron való pontos szolgáltatás, hanem az emberek – a sofőrök és az utasok – biztonsága a legfontosabb.



A szakszervezet azt is elvárja, hogy a közösségi közlekedési cégeknél legalább a rendkívüli kánikulában gondoskodjanak a végállomások gyakoribb ellenőrzéséről, takarításáról és a folyamatos ivóvízellátásról azokon a végpontokon is, ahol nincs szociális helyiség, vagyis még vízvételi lehetőség sem. Az EKSZ szerint a rendkívüli kánikulában csúcsforgalmi időben indokolt az első ajtós felszállás átmeneti szüneteltetése is annak érdekében, hogy az utasoknak és a járművezetőknek se kelljen hosszasan várakozniuk a megállókban. Az Egységes Közlekedési Szakszervezet azt is elvárja, hogy a cégvezetés a rendkívüli forróságban – szintén a csúcsforgalmi időszakban – függessze fel a menetrendet azért, hogy a járművezetők a hűvösebb pihenőkben kellően regenerálódhassanak két forduló között legalább azokon a végállomásokon, ahol erre lehetőség van.



Nemes Gábor leszögezte: amennyiben a cég a javaslataikat figyelmen kívül hagyja, az EKSZ a munkavédelmi hatósághoz fordul.