˝Én voltam Botka Laci utolsó jelöltje˝ - sírva lépett ki az MSZP-ből

Én voltam talán Botka Laci utolsó jelöltje", most már nincs több Botka-jelölt a színen

Hiesz György, Gyöngyös polgármestere, szinte sírva tette meg bejelentését, hogy visszalép a választásoktól és elhagyja az MSZP-t is - írja a Blikk A videóban elmondja, a város szolgálatát tartotta csak szem előtt, és szerinte Gyöngyösnek akkor tud a legtöbbet segíteni, ha nem csinálja végig a kampányt.Így folytatta:– Még súlyosabb dolgot is mondok: elhagyom ezt a csapatot, kilépek az MSZP-ből – jelentette ki hosszas hallgatás után.A Gyöngyös Hírei Facebook-oldal élőben közvetítette az egészet.Elmondta, szóba került, hogy Fodor Gábor, a Magyar Liberális Párt elnöke indul helyette Gyöngyösön.Hiesz György – aki két cikluson át országgyűlési képviselő is volt – nagyon fájónak nevezte a történteket, de azt mondta, ettől még baloldali, szociáldemokrata marad - írja a Blikk.– közölte a polgármester, aki 2002 és 2010 között is vezette a Heves megyei várost.Az MSZP közleményében azt írja, hogy sajnálattal veszik tudomásul a váratlan bejelentést, míg a liberálisok azt írták, hogy ők is a sajtóból értesültek a visszalépésről, de pártjuk, az MSZP és a Párbeszéd között sem az országos listáról, sem az egyéni jelöltekről nem született még megállapodás; a tárgyalások jelenleg is folynak, a döntések csak azután születnek meg, ha ezeknek a végére értnek. Azt írják, nincs közük Hiesz visszalépéséhez.