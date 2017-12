Energetikai hivatal: nem befolyásolja a magyarországi ellátást az ausztriai gázrobbanás

Nem befolyásolja a magyarországi gázellátást az ausztriai Baumgarten an der March közelében működő gázterminálban- közölte Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke kedden az MTI-vel.A szolgáltató vezetője ismertette, hogy az osztrák irányból kieső gázmennyiség pótlása - a szlovák-magyar együttműködésnek köszönhetően - Balassagyarmat átadási ponton is megoldható, emellett a belföldi tárolói kapacitás is rendelkezésre áll. Hozzátette: a magyarországi földgáztárolók töltöttségi szintje megfelelő, a téli fűtési időszak igényeit bőven fedezi.A lakossági fogyasztók biztonságos ellátása érdekében az elmúlt tíz év legmagasabb téli gázfogyasztása legalább 60 százalékának megfelelő mennyiségű földgázt kellett elhelyezni a tárolókban - közölte a MEKH elnöke.