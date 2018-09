ENSZ-közgyűlés - Szijjártó: számíthatnak Magyarországra a zsidó szervezetek az antiszemitizmus elleni harcban

Magyarország zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal szemben, a jövőben is fellép ellene, és ezt az álláspontot fogja képviselni a nemzetközi szervezetekben is - hangoztatta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ-közgyűlés New York-i ülésszakának keretében e témában tartott rendezvényen, helyi idő szerint szerda este.



A miniszter előzőleg amerikai és nemzetközi zsidó szervezetek képviselőivel találkozott, és őket is biztosította arról, hogy számíthatnak Magyarországra ezen a téren.



Magyarország meglátása szerint Európa csak akkor lehet erős a jövőben, ha kitart zsidó-keresztény öröksége mellett - mondta Szijjártó Péter az ENSZ nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének (UNESCO) rendezésében tartott konferencián felszólalva. Ezért Budapest ellenzi azokat a mozgalmakat, amelyek Európában túl kívánnak lépni a nemzetállamok rendszerének és a kereszténységnek a korszakán - tette hozzá.



Szijjártó Péter aggodalmának adott hangot azon friss fejlemények miatt, amelyek azt mutatják, hogy Nyugat-Európa egyes részein az antiszemitizmus növekvőben van. Úgy vélte, hogy ez a masszív és ellenőrizetlen migráció egyik következménye. Nyugat-Európa számos részén párhuzamos társadalmak jönnek létre, és ezek nemcsak biztonsági kihívást támasztanak, hanem a vallási szélsőségesség bölcsőjeként is szolgálnak, komoly fenyegetést jelentve a zsidó közösségekre - fejtette ki.



Mint mondta, Magyarország a legcsekélyebb mértékben sem tűri el az antiszemitizmust. A holokauszttagadást a büntető törvénykönyvbe iktatták, és aki ilyet követ el, nagyon súlyos következményekkel, büntetéssel kell szembenéznie.



Magyarországon él Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége, és ez a közösség reneszánszát éli - mondta Szijjártó Péter a tanácskozáson, amelyen António Guterres ENSZ-főtitkár is részt vett.



Budapesten született Herzl Tivadar, a modernkori Izrael megálmodója, és a fővárosban egymás közelében van Európa legnagyobb zsinagógája és egyik legnagyobb katolikus katedrálisa: "ez világosan mutatja, hogy az országban a vallási közösségek nem csupán egymás mellett élnek, hanem együtt" - fogalmazott Szijjártó Péter.



Emlékeztetett arra, hogy Magyarország átfogó programot indított a zsinagógák felújítására, és ebben a határon túli magyarlakta területeken található zsinagógák is beletartoznak: a közelmúltban adták át a felújított szabadkai zsinagógát, amely Európa második legnagyobbja.



Megerősítette, hogy jövőre Magyarországon rendezik meg az Európai Maccabi Játékokat, a zsidó közösség jelentős sportrendezvényét.



Szijjártó Péter beszélt arról is, hogy Izraelre Magyarország stratégiai partnerként tekint, és a nemzetközi szervezetekben, köztük az ENSZ-ben is a tisztességes és kiegyensúlyozott megközelítés pártján áll az Izraelt érintő témákban, tisztességtelen és politikai motivációjú határozatokat és döntéseket soha nem támogatott.



A kormány nemrégiben az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában egy közös nyilatkozatot is kezdeményezett az antiszemitizmus elleni harcról, és azt 25 ország támogatta - hangoztatta Szijjártó Péter. Hozzátette, hogy ez volt az első ilyen témájú dokumentum a testületben.



Kiemelte, hogy a nyilatkozat középpontba helyezi az oktatás kérdését a zsidóellenességgel szemben folytatott harcban - ugyanez volt az első számú felvetése a szerdai UNESCO-konferenciának is.



A külgazdasági és külügyminiszter a Rágalmazás elleni Liga (ADL), a Nagyobb Amerikai Zsidó Szervezetek Elnökeinek Konferenciája (CPMAJO), az Eurázsiai Zsidóságot Támogató Nemzeti Koalíció (NCSEJ), a B'nai B'birth (Szövetség Fiai), a Zsidó Világkongresszus (WJC), az Amerikai Zsidó Bizottság (AJC) és a Simon Wiesenthal Központ nevű szervezetek képviselőivel folytatott megbeszéléseket New Yorkban.