Enyhítették a volt prostituáltat megkéselő pécsi férfi börtönbüntetését

A táblabíróság MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a Pécsi Törvényszék korábban emberölés kísérlete miatt öt év börtönre ítélte a vádlottat. A másodfokon eljáró ítélőtábla Makai Lajos vezette tanácsa a férfi büntetését négy év börtönre enyhítette, egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.



A jogerős tényállás szerint az italozó életmódot folytató, büntetlen előéletű férfi 2016 januárjában befogadott lakásába egy hajléktalan nőt, aki korábban prostituált volt. Rendszeresek voltak köztük a veszekedések, a nő többször bántalmazta is a vádlottat, egyebek mellett sodrófával ütlegelte. Emiatt a vádlott feljelentést is tett lakója ellen. Szerette volna, hogy a nő elköltözzön tőle, de ennek érdekében azonban - a tábla megfogalmazása szerint - lépéseket nem tett.



2016. augusztus 12-én a sértett orvosi vizsgálatra kapott időpontot, de későn ébredt fel és emiatt folyamatosan megjegyzéseket tett a vádlottra. A férfi ezt megelégelve egy nagy késsel, de kis erővel megszúrta a fürdőszobában mosakodó sértett hátát. Az ezután kialakult dulakodásban aztán egyszer közepes erővel a mellkasán, egyszer pedig nagy erővel a hasán is megszúrta . A sértett az erkélyére menekült, onnan kiáltozott segítségért - írták.



A bíróság kiemelte, hogy a szúrások életveszélyes sérülést okoztak, a nő életét a gyors orvosi beavatkozás mentette meg.