Új, az eddiginél magasabb, erősebb kerítés épül a déli határon - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.



Bakondi György, akit arról kérdeztek, hogy Magyarország újfajta kerítést tesztel a déli határon, elmondta: egy rendszer továbbfejlesztéséről van szó.



Kifejtette: egyrészt a meglévő kerítésen fejlesztették az elektronikai eszközöket: hőkamera, éjjellátó berendezés, reflektorok, videokamerák működnek. Másrészt elkészült egy út, amelyen a járművek bármilyen időjárási körülmények között gyorsan tudnak közlekedni, harmadrészt egy újabb kerítés kísérleti szakaszát szemlélte meg a belügyminiszter. Az új kerítés az eddiginél magasabb, erősebb, "egyszerű vágóollóval nem lehet átvágni". Lehetővé teszi, hogy jóval nagyobb nyomásnak ellenálljon a rendszer, illetve kevesebb emberrel is hasonlóan hatékonyan lehessen ellátni a határ védelmét - közölte a főtanácsadó.



Megjegyezte: az Európai Unió az elmúlt években "soha egy fillért" nem adott ilyen célokra.



Bakondi György, akit kérdeztek Donald Trump új amerikai elnök pénteki beiktatásáról is, elmondta: az Egyesült Államok és Magyarország elsősorban a nemzetközi politikai színtéren, a NATO-ban és az európai biztonság ügyében, de a többi között gazdasági és tudományos téren is együtt tud működni.



Úgy fogalmazott: aki figyelmesen hallgatta az új elnök beiktatási beszédét, hallhatta, hogy milyen kiemelt szerepet kapott benne a biztonság, összhangban az elnök kampányban tett ígéreteivel. Hozzátette: ebből arra lehet következtetni, hogy Amerikában jelentős szemléletváltás megy végbe, szakítanak a politikailag korrekt meggondolásokkal, egy, "a gazdaság való világából" érkező új vezető kerül a Fehér Házba, és minden bizonnyal olyan, az emberek sokaságát érintő kérdésekkel foglalkoznak majd, mint a nemzeti érdekek, a biztonság. Az új amerikai vezetés álláspontja sok rokon vonást mutat a magyar kormány biztonságpolitikájával - tette hozzá.