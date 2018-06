Érzékszervi hibás palackozott üdítőitalt kellett kivonni a forgalomból

A Nébih ügyfélszolgálatára rövid idő alatt több közérdekű bejelentés is érkezett, amelyben a Fonyódi Ásványvíz Kft. által forgalmazott 1,5 literes Jana eper és guava ízű üdítőitallal kapcsolatban jeleztek érzékszervi problémát. A lakosság által elmondottakat a Nébih laboratóriumi vizsgálatai is alátámasztották. - áll a Nébih közleményében.



A problémáról a hatóság haladéktalanul értesítette a magyarországi forgalmazót. A vállalkozás ezt követően saját hatáskörben kivonta a forgalomból a 22.02.2019, a 23.02.2019 és 24.02.2019. minőség-megőrzési idejű tételeket.



A hatósági eljárás folyamatban van. A Nébih felhívja a vásárlók figyelmét, hogy amennyiben vásároltak a termékből, és a palackban fehér, lebegő szennyeződést tapasztalnak, illetve vegyszeres szagot éreznek, ne fogyasszák azt el!



A Nébih számára minden esetben fontos információt jelentenek a lakossági bejelentések. A hatóság kéri, hogy ha egy megvásárolt élelmiszerrel kapcsolatosan kifogást tapasztalnak, akkor – a szükséges adatok megadásával – a jövőben is értesítsék a hivatalt az ingyenesen hívható ZöldSzámon (06/80/244-263) vagy a Nébih Navigátor mobilalkalmazás segítségével!