Eszenyi Enikő bemutatta a Vígszínház 122. évadát

A világirodalom klasszikusait, Shakespeare Hamletjét, Tolsztoj Háború és békéjét, Ibsen Vadkacsáját is színre viszik a jövő évadban a Vígszínházban, Eszenyi Enikő igazgató hétfőn, a színház születésnapján ismertette a 122. évad bemutatóit.



"Mi a színház feladata ma, 2017-ben?... A színháznak a dolgok rejtett összefüggéseit kell megfejteni, ahogy Hamlet dán királyfi, a Wittenbergből hazatérő egyetemista teszi. Kutatni a múltat, kémlelni a jövőt és kérdezni, kérdezni a legvégsőkig. Akkor is, ha tudjuk, nincs teljes válasz, megnyugtató válasz. Rácsodálkozni újra és újra a legkülönlegesebb teremtményre, az emberre. Shakespeare, Arany János, Tolsztoj, Ibsen, József Attila, Dosztojevszkij, Feydeau műveit, tragédiát, vígjátékot, drámát és bohózatot mutatunk be a 122. évadban, mert hiszem, hogy kérdezni - gondolkodni lehet szórakoztatóan is" - idézte Eszenyi Enikőt a Vígszínház közleménye.



A Vígszínház 122 évada alatt először állítják színre Shakespeare remekművét, a Hamletet. Az előadást Eszenyi Enikő rendezi, Hamletként ifj. Vidnyánszky Attila látható, Gertrudot Börcsök Enikő, Claudiust Hegedűs D. Géza, Poloniust Fesztbaum Béla alakítja.



A második bemutató Lev Tolsztoj Háború és békéje lesz, a napóleoni háborúk idején játszódó történet szenvedélyes szerelmeken, tragikus sorsokon keresztül mutatja meg kelet és nyugat, Európa és Oroszország máig változó kapcsolatát. Tolsztoj időtlen klasszikusát Alekszandr Bargman orosz rendező viszi színre, aki tavasszal már dolgozott a Vígszínház társulatával.



Michal Docekal cseh rendező Georges Feydeau Egy éj a Paradicsomban című fergeteges bohózatát állítja színpadra, akinek ez lesz az ötödik közös munkája a társulattal.



A Pesti Színház első bemutatója William Shakespeare Lóvátett lovagok című komédiája Rudolf Péter rendezésében. A fergeteges komédiát Bach Kata, Szilágyi Csenge, Telekes Péter és Wunderlich József főszereplésével mutatják be.



Ezt követi Henrik Ibsen Vadkacsája, a norvég szerző egyik legizgalmasabb drámáját Marton László állítja színpadra Hajduk Károly, Józan László, Mészáros Blanka és Lukács Sándor főszereplésével.



Dosztojevszkij A félkegyelmű című művének színpadi változatát ifj. Vidnyánszky Attila fogja rendezni a Pesti Színházban Vecsei H. Miklós, Petrik Andrea és Orosz Ákos főszereplésével.



Vecsei H. Miklós Kinek az ég alatt már senkije sincsen című darabjának bemutatójával zárul a 122. évad a Pestiben. A korabeli források alapján megírt történet Arany János életén keresztül idézi meg, hogy mi közünk lehet ma a 19. század gondolatiságához és a kor nagyjaihoz. Ezt az előadást is ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében láthatja a közönség.



Izgalmas előadásokkal készülnek a Házi Színpadon is. A rendszerváltás korának politikai visszásságait mutatja be a Dragomán György regényéből, a Máglyából írt színdarab, amelyet Armin Petras német rendezővel visznek színre. A magyarországi ősbemutatóban Kopek Jankát és Puzsa Patríciát láthatja a közönség.



József Attila az Őrület erejével, egy-egy szavával néha mélyebbre nyúlt, mint bárki más előtte - írja naplójában Márai Sándor. Ebből a mélységből próbál meg meríteni József Attila életútján és versrészletein keresztül Vecsei H. Miklós Mondjad, Atikám! című önálló estjével.



Majgull Axelsson svéd újságíró Nem vagyok Miriam! című regényéből Müller Péter Sziámi írt monodrámát, mely Igó Éva előadásában kerül színre. Egy Auschwitzot 15 évesen megjárt cigánylánynak egész életét zsidóként kellett leélnie. 85 évesen úgy érzi, itt az ideje, hogy felfedje az igazságot.