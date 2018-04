Európai gazdasági vezető szerint Orbán Viktor rendbe rakta a magyar gazdaságot

A "Diktatórikus és antiszemita? Mennyi álhír Orbánról?" címmel megjelent interjúban Stricca felidézi a 2006 és 2008 közötti súlyos gazdasági válságot, a második Orbán-kormány gazdaságmentő intézkedéseit és a magyar gazdaságpolitika eredményeit. A trieszti születésű, liberális nézeteket valló üzletember korábban öt évig volt a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara elnöke. A ’90-es évek elején ismerkedett meg a magyar miniszterelnökkel –az MTI alapján a Magyar Idők.Véleménye szerint Orbán Viktor a róla kialakított képhez képest sokkal Európa-pártibb politikus, akinek nem tetszik az EU jelenlegi felépítése, ezért meg akarja reformálni azt. Annak ellenére, hogy Kínával és Oroszországgal is nagyon jók a kapcsolatai, a magyar miniszterelnök a fejlődés egyetlen útját Európában és az Észak-atlanti Szövetségben látja – állapítja meg az üzletember aki emlékeztet arra is, hogy Orbán Nagy Imre újratemetésén mondott beszéde jelentette Magyarország első lépését Európa és a Nyugat felé, s hogy az első Orbán-kormány készítette elő Magyarország uniós csatlakozását.A miniszterelnök migrációs álláspontjával kapcsolatban elmondta, hogy nem mindenben ért egyet vele, de amennyiben a Soros-féle vagy az Orbán-féle forgatókönyv között kellene választania, inkább az utóbbit választaná. Az antiszemita vádakról szót ejtve kifejtette:Magyarországon él és tevékenykedik Közép-Kelet-Európa legerősebb legnagyobb számú zsidó közössége. Az elmúlt tíz évben folyamatosan nőttek az izraeli befektetések. "A szlogenné vált "illiberális demokrácia„ kifejezésről annyit mondott, hogy értelmiségi provokációnak tartja, és egyelőre nincs is róla globális, átfogó vita, jóllehet sokan ezt szerették volna – számol be róla a 888.hu.A 2006-2008 közötti magyarországi gazdasági válságról nyújtott összegzésében kiemelte, hogy a közkiadások elképesztő méreteket öltöttek, és az államadósság ellenőrizhetetlenné vált hazánkban. Emiatt az akkori szocialista vezetés privatizációs terv végrehajtásába kezdett, amelyből kizárólag a külföldi multinacionális cégek vagy a kormány barátai húztak hasznot, aztán Gyurcsány Ferenc hátrányos megállapodást kötött az IMF-fel és a Világbankkal, amit az őszödi beszéd és a Fidesz körüli választói konszenzus megerősödése követett.A 2010-es választási győzelme után Orbán Viktor nem Görögország útját követte: új tárgyalásokba kezdett a trojkával, nem fogadta meg az általuk javasolt tanácsokat, újjászervezte az államapparátust, végül visszafizette az IMF-EU hitelt, négy év alatt felére csökkentette az állami kiadásokat, és a MOL regionális vezető szerepének erősítése érdekében is megtette a szükséges lépéseket.Magyarország jelenlegi gazdasági helyzetét elemezve elmondta, hogy tavaly 4,2 százalékkal nőtt a GDP, ami az előrejelzések szerint 2018-ban 4,4 százalékos lesz, a munkanélküliségi ráta 3,8 százalékos, míg a 2 százalékos deficit jóval a maastrichti küszöb alatt marad.