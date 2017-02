Évadnyitó ülésüket tartják a frakciók

A Fidesz-KDNP képviselőcsoportja szerdától péntekig Visegrádon tanácskozik, amely a szokásoknak megfelelően Orbán Viktor miniszterelnöknek, a Fidesz elnökének politikai értékelésével kezdődik.



A háromnapos megbeszélésen - mint arról Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője korábban beszámolt - a tavaszi parlamenti ülésszak fontos kérdései lesznek napirenden: ezek egyike a migrációs kérdés, a másik fontos témakör pedig a 2018-as költségvetés, amelyet idén is tavasszal fogadhat el az Országgyűlés.



A KDNP a kormánypártok közös tanácskozása előtt, az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan, a helyszínen, szerdán külön frakcióülést is tart.



Az MSZP szerdán, Budapesten tartja nyitó frakcióülését, ahol a többi között arról is döntenek, hivatalosan is támogatják-e Majtényi László köztársasági elnöki jelöltségét.



Tóth Bertalan frakcióvezető korábban elmondta: "kemény és felelős" ellenzéki politizálásra készülnek, indítványaik pedig három csomagra bonthatók: biztonságpolitikai, antikorrupciós és az életminőséget javító előterjesztésekre.



A Jobbik képviselőcsoportja szerdától péntekig Mátraszentimrén tanácskozik - tudta meg az MTI a frakciótól.



A megbeszélés Vona Gábor pártelnök köszöntőjével indul, a frakcióülés meghatározó témája pedig az európai bérunió és az ehhez szükséges nemzetközi kapcsolatok továbbfejlesztése lesz, valamint a felkészülés megkezdése a 2018-as választásra.



Az LMP ötfős képviselőcsoportja - a párt elnökségével kibővülve - a múlt héten tartotta meg évindító frakcióülését Siófokon. A kétnapos tanácskozáson elsősorban a munkavállalók, az oktatás és az egészségügy helyzetét tekintették át - számolt be arról előzetesen Szél Bernadett társelnök.