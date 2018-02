Expanzív lőszerrel lövöldözött egy lépcsőházban a rendőr, aki a fúrástól nem tudott pihenni - elitélték

Öt és fél évre ítéltek egy budapesti lépcsőházban ittasan lövöldöző, azóta már leszerelt rendőrt első fokon - tájékoztatta a Fővárosi Törvényszék kedden az MTI-t.



A közleményben azt írták, hogy tavaly novemberben a pihenésében megzavart vádlott egy fővárosi társasház pincéjében agresszív hangnemben, rendőri mivoltát hangoztatva megfenyegetett két munkást. Olyanokat mondott nekik, hogy ha nem fejezik be a fúrást, elvágja egyikük nyakát, felmegy egy bárdért meg a pisztolyáért, és lelövi őket.



Decemberben ittasan és gyógyszerektől bódult állapotban, szolgálatra alkalmatlanul a társasház tűzlépcsőházában egy társasházkezelő cég alkalmazottjára "Rendőrség, jöjjön ki!" felszólítással rákiabált, habár nem volt indokolt az intézkedés. Mivel a dolgozó nem törődött a vádlottal, a férfi négy lövést adott le a mennyezetbe, majd nem sokkal később az ajtó mögé húzódó sértettre is. Bár a vádlott nagy roncsoló hatású, úgynevezett expanzív lövedéket használt - amely áthatolt az ajtón és a szemközti falban állt meg -, nem találta el a sértettet. Az átlagostól eltérő lőszer tartására nem volt engedélye a rendőrnek - tették hozzá.



A vádlott elismerte ittasságát, gyógyszeres bódult állapotát, a munkások megfenyegetését, a lövéseket leadását, valamint azt is, hogy a lövedékek csak a véletlennek köszönhetően nem találták el a sértettet. Tagadta ugyanakkor, hogy látta vagy le akarta volna lőni őt. Védekezése szerint csak rágcsálókra lövöldözött, a lőszerről pedig nem tudta, hogy tiltott.



A Fővárosi Törvényszék a férfit emberölés kísérlete és lőszerrel visszaélés miatt öt és fél év börtönre ítélte és eltiltotta a lőfegyverek használatával kapcsolatos foglalkozásoktól. Az ítélet nem jogerős.



A bíróság a tárgyaláson elrendelte a vádlott előzetes letartóztatását.