Ez a választások egyik tétje a Fidesz szerint

Rekord alacsony a munkanélküliség és rekord magas a foglalkoztatás - mutatott rá a legfrissebb statisztikákra hivatkozva Halász János, a Fidesz frakciószóvivője, aki az M1 aktuális csatornának nyilatkozva a választás egyik tétjének nevezte, hogy megvédhetők-e a munkahelyek.



A frakcióvezető-helyettes szerdán közölte: a baloldalon ugyanazok készülődnek, akik kormányzásuk alatt tönkretették a magyar gazdaságot és megduplázták a munkanélküliséget.



Mint fogalmazott, Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke, egykori miniszterelnök és a szocialisták "világéletükben a külföldi gazdasági érdekeket és a multikat szolgálták". Az ő érdekeik szerint leépítették a hazai vállalkozásokat és ezzel veszélybe sodorták a magyar munkahelyeket.



Agyonadóztatták a munkavállalókat és a munkaadókat, megalázóan alacsony béreket fizettek a dolgozóknak, a közszférában is csökkentették a béreket, és sokaknak inkább adtak segélyt, mint munkát - fogalmazott. A balliberális kormányzás alatt megduplázódott a munkanélküliség, leépítések voltak a vállalkozásoknál, de az egészségügyi dolgozók vagy a pedagógusok körében is.



Az ellenzéki pártok az elért eredmények ellenére kezdettől támadják a kormány gazdaság- és foglalkoztatáspolitikáját - folytatta -, ha rajtuk múlna, visszatérnének ugyanahhoz a szélsőséges gazdaságpolitikához, amivel egyszer már tönkretették az országot.



A Fidesz kormányzása óta ugyanakkor a segélyeket felváltotta a munka, a munkanélküliség 12 százalékról 3,8 százalékra csökkent, amellyel egész Európában élen járunk - mutatott rá. Soha ennyien nem dolgoztak még az országban: 4 millió 447 ezren, vagyis 740 ezerrel többen, mint 2010-ben - ismertette, hangsúlyozva: a fiatalok munkanélküliségi rátája 30-ról 10 százalékra csökkent, miközben a diplomás munkanélküliség eltűnt.



Ma már abban is biztos lehet mindenki, hogy aki dolgozik, előbbre is tud lépni, egyre jobban megéri dolgozni, mert csökkennek az adók és nőnek a bérek - mondta, hozzátéve: a minimálbér és a szakmunkás minimálbér soha nem látott mértékben emelkedik, miközben csökkennek a vállalkozások munkát terhelő adói, és a közszférában is jelentős béremelések valósulnak meg.