Ezek közül az OKJ-s képzések közül válasszon, ha biztos állást szeretne!

Legkeresettebb szakmacsoportok a Perfekt Zrt. összeállítása alapján



1. Gazdasági szakmacsoport (pl. Mérlegképes könyvelő)



2. Kereskedelmi szakmacsoport (pl.: Logisztikus)



3. Informatikai szakmacsoport (pl.: Webfejlesztő)



4. Gépészeti szakmacsoport (pl.: Targoncavezető)



5. Oktatási szakmacsoport (pl.: Sportedző)

Egy viszont biztos: ma Magyarországon megéri szakmát tanulni, hiszen egy OKJ-s szakképzettséggel viszonylag könnyen találhatunk jól fizető, biztos állást. Az alábbiakban oktatási szakértő segítségével foglaljuk össze, milyen szakemberekért kapkodnak a munkaerőpiacon.A szakmaválasztás során fontos szempontként jelenik meg, hogy milyen területen képzeljük el magunkat a következő években, mennyit kereshetünk az adott szakmával, valamint mekkora az igény a szaktudásunkra.A Perfekt Zrt. oktatási szakértője, Tóth Réka szerint sok a betöltetlen állás a pénzügy, kereskedelem, építő- és élelmiszeripar, valamint az oktatás, egészségügy és informatika területén is. Ezeken a területeken számos olyan nyitott pozíció vár ránk, amely megpályázható OKJ-s képesítéssel. Nagyon keresett például a targoncavezetői OKJ-s képzés, amely évek óta vezeti a Perfekt Zrt. ipari képzéseinek népszerűségi toplistáját, de könnyen találni munkát egyéb gépkezelői végzettségekkel is, mint például az emelőgépkezelő vagy földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő képesítés.Mivel a szállítmányozás, oktatás és élelmiszeripar számos területén tapasztalható munkaerőhiány, így valószínűleg az sem fog mellé, aki logisztikai és szállítmányozási ügyintézőnek, óvodai dajkáknak vagy például péknek jelentkezik. Hasonlóan könnyű elhelyezkedést ígérnek a gazdasági képzések is. Hiába tanulnak sokan mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli ügyintéző, társadalombiztosítási vagy bérügyintéző, banki, befektetési termékértékesítő vagy biztosításközvetítő szakmákat, a piac pillanatok alatt felszívja a frissen végzett szakembereket, akiknek a munkáját sok esetben átlagon felüli fizetéssel honorálják.Tóth Réka szerint sok munkaerőhiánnyal küzdő területen az elmúlt években a bérek is emelkedtek, ezért érdemes most fontolóra venni egy szakirányú OKJ-s képzés elvégzését. A jó elhelyezkedési esélyek mellett nagy előnye ezeknek a képzéseknek, hogy rugalmas időbeosztásban, akár már néhány hónap alatt jól hasznosítható, gyakorlatias tudásra tehetünk szert, amellyel keresett szakemberekké válhatunk. Hosszabb távon pedig sok szakmacsoportban, a kapcsolódó képzések elvégzésével tervezhető karrierutat is építhetünk.