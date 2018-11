Ezermilliárdból orvosolható lenne az egészségügy helyzete a Magyar Orvosi Kamara szerint

A kamara országos küldöttközgyűlése után tartott sajtótájékoztatón Éger István elmondta, a "Diagnózis és terápia" címet viselő helyzetjelentés szerint a megígért bérfelzárkóztatási folyamat megtorpant, az intézményi adósságállomány évről évre újra termelődik, mértéke jelenleg 50 milliárd forint feletti. Ez utóbbi kapcsán felhívta a figyelmet, hogy a lejárt adósságok részleges vagy teljes kifizetése nem jelent konszolidációt.

Kiemelte azt is, hogy közvetlenül a gyógyítás kiadásaira fordított összeg GDP-arányosan még 2017-ben sem érte el a 3 százalékot, valamint a támogatási programok ellenére sem volt annyi betöltetlen háziorvosi és fogorvosi praxis, mint most, és sok helyen nincsenek meg a gyógyításhoz szükséges személyi és tárgyi minimumfeltételek.



A kamara szerint ezek a problémák munkaerőhiányhoz, az orvosok túlterheltségéhez és kiégéséhez vezetnek, és romlik az ellátás minősége.



Éger István kiemelte, ha tényeken alapuló gyógyítást várnak el az orvosoktól, akkor joggal várható el az is, hogy tényeken alapuló költségvetés és financiális fedezet legyen az ágazatban.



Kitért arra is, hogy a magán- és a közfinanszírozott ellátás átlátható szétválasztása a közfinanszírozott egészségügy megerősítése, anyagi rendbetétele nélkül nem lehetséges.



A kamara szerint az egészségügy helyzetét ezermilliárd forintból rendbe lehetne tenni, beleértve a bérhelyzetet is. Ehhez gazdaság alapú politikai döntés kell - emelte ki Éger István. Ha ez megtörténne, minőségi munkát lehet végezni, büntethető lenne a hálapénz - tette hozzá.