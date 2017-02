Ezt mondják a pártok a kormányfő évértékelőjéről

MSZP: A kormányfő nem nézett szembe a valósággal

Nyakó István sajtófőnök szerint a kormányfő nem nézett szembe a magyar valósággal. Kifogásolta, hogy Orbán Viktor nem beszélt az embereket foglalkoztató problémákról, az ingyenkonyhák előtt kígyózó sorokról.



Az MSZP-s politikus szerint a miniszterelnök arról sem szólt az embereknek, hogy hová rakták a gáz és a villany világpiaci árának csökkenéséből eredő hasznot, de az orvoshiányról vagy a kórházak rossz állapotáról sem beszélt. DK: Nem volt szó az összetűzésekről

Niedermüller Péter, a DK alelnöke szerint a kormányfő "állítólag évértékelőt tartott ma, de ez nem az volt, hanem esetenként zagyvaságoktól hemzsegő, összefüggéstelen beszéd". Szerinte Orbán Viktor arra vállalkozott, hogy kormánya munkájáról számot ad, beszámol a társadalom állapotáról és jövőképet nyújt, de ebből nem teljesített semmit, nem beszélt a kormánya tevékenységéről, nem tért ki az összetűzéseire az EU-val, nem beszélt a társadalom állapotáról.



A DK politikusa kiritizálta, hogy a miniszterelnök nem ejtett szót a legutóbbi PISA-felmérésről, amely szerinte nyilvánvalóvá tette az elrontott oktatáspolitikát, de nem szólt a korrupcióról, és arról sem, mi fog történni azokkal a fogyatékkal élőkkel, akiket ki akar zárni a munkanélküli-segélyből. Jobbik: Sok minden kimaradt a beszédből

A Jobbik szerint sok minden kimaradt a kormányfő évértékelő beszédéből. Volner János, a Jobbik frakcióvezetője azt mondta, Orbán Viktor nem szólt a politikai ellenfelei elleni lejárató kampányokról és a korrupcióról sem.



Volner János szerint a miniszterelnök kínosan kerülte az egészségügy helyzetét, amellyel nem tudott, és nem is akart megbirkózni a kormány, de megkerülte a történelmi mélypontra süllyedt oktatásra vonatkozó észrevételeket is. LMP: Orbán Viktor gyengeségben tartja az országot

Az LMP szóvivője szerint Orbán Viktor miniszterelnök gyengeségben tartja az országot, hogy aztán azt mondhassa: ő menti meg a magyar népet. Gál József a kormányfő pénteki évértékelő beszédére reagálva újságírók előtt azt mondta: "a fenéket erősödik Magyarország", inkább alárendelődik az orosz és a Wall Street-i érdekeknek, valamint a magyar oligarchák érdekeinek.



Kifogásolta, hogy a kormányfő nem beszélt az oktatás vagy az egészségügy gondjairól, szerinte a miniszterelnök azért titkolja ezeket, mert elődeihez hasonlóan ezek leküzdéséért semmit sem tett, ahogy a fiatalok itthon tartása érdekében sem. Beszélt arról is, hogy Orbán Viktor szerint is a nép kezébe kell adni a döntést egyes kérdésekben, hangsúlyozva: ha a kormány a migráció ügyében ki tudta írni a népszavazást, tegye ezt az olimpiai pályázat esetében is. Az Együtt tüntetett

Az Együtt tüntetést szervezett a Várkert Bazár közelében pénteken. A mintegy száz demonstráló fütyülve fogadta az Orbán Viktor előadására érkezőket. Juhász Péter pártelnök azt mondta: az Együtt azért fütyüli ki Orbán Viktort, mert értelmesen ma már nem lehet beszélni vele, újságíró kérdést nem tehet fel neki, politikussal nem vitázik.



Juhász arról is beszélt, hogy közösen kell az országos sikeressé tenni, mert magunk is csak akkor leszünk sikeresek. Szigetvári Viktor, az Együtt Országos Politikai Tanácsának elnöke pedig azt mondta, hogy mind a 106 egyéni választókerületben egy ellenzéki jelöltnek kell szemben állnia a Fidesz jelöltjével, az Együtt ezt támogatja. Szerinte azért lehet pénz múzeumi negyedre, olimpiára és atomerőműre, mert Orbán Viktor nem költ modernizációra, oktatásra és egészségügyre. Párbeszéd: Alapjövedelmet

Szabó Tímea társelnök szerint a miniszterelnök évértékelője évek óta nem a valóságot tükrözi, továbbá a dolgozók és munkát vállalni akarók helyett saját elitjének szól.



Szerinte, míg "Orbán Viktor büntette a szegényeket", addig a Párbeszéd több tonna tűzifát és több ezer adag ételt osztott ki, továbbá kiálltak az egészségügyben dolgozók elnyomása ellen. Szabó Tímea beszélt az alapjövedelemről szóló javaslatukról is. KDNP: Felelős és magabiztos kormányfő szólalt fel

Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője szerint egy felelős és magabiztos miniszterelnök szólalt fel, aki tudja, mit akar, látja a feladatokat és ismeri az eszközöket. Azt mondta, Orbán Viktor szembeállította a PC-demokráciát és a vitaalapú demokráciát, és míg előbbi gúzsba köt a tabukkal és a diktátumokkal, addig a másik az emberek véleményére kíváncsi.



Azt is mondta, hogy bár a KDNP nem tartozik a "notórius verekedők közé", örömmel vesz részt az önvédelmi küzdelmekben. Ezek közé sorolta az energia- és az adópolitika nemzeti hatáskörben tartását, a már elért eredmények védelmét. Beszélt a migráció elleni védekezés fontosságáról és a kívülről jövő beavatkozási kísérletek elleni védekezésről is.