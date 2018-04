Fazekas Sándor nem lesz újra agrárminiszter, több feladatot kap a tárca

Nem vállalja az újabb négy évre szóló megbízást Fazekas Sándor, az agrártárca vezetése helyett a Fidesz-frakció munkáját erősítené az új kormányzati ciklusban - jelentette be a Magyar Időknek adott interjúban a földművelésügyi miniszter.



Az utódját már kijelölték - derül ki a szerdai Magyar Időkből -, személyéről hamarosan a miniszterelnök ad tájékoztatást. Az átalakításokkal kapcsolatban Fazekas Sándor annyit mondott, vidékfejlesztési téren új feladatok kerülhetnek a tárcához.



Az elmúlt évek eredményeit sorolva a visszavonuló kormánytag elmondta: 2010 óta a magyar mezőgazdaság gyorsan fejlődött, és a vidék talpra tudott állni. Ebben nagy szerepe volt a gazdatársadalomnak is. Az ágazat szereplői összefogtak, és közös munkával lépésről lépésre ledolgozták azokat a hátrányokat, amelyekkel évek óta küzdött a magyar mezőgazdaság.



Fazekas kiemelte a Földet a gazdáknak! programot is, amelynek keretében mintegy 200 ezer hektárral bővíthették birtokaikat a földművesek. A családi gazdaságokat is sikerült megerősíteni, számuk tavaly elérte a 27 ezret.