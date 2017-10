Felborult egy munkásokat szállító busz Tótkomlósnál, 30 felett a sérültek száma

Zalavári Borbála elmondta, az autóbusz alá szorult utasnak súlyos mellkasi sérülései vannak.



Az utasok többsége az elsődleges információk alapján könnyebben sérült, ám ezt biztosan a röntgen- és CT-vizsgálatok elvégzése után lehet megállapítani.



Vargáné Szombati Andrea, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, megsérült a busz vezetője is.



Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Jelenleg is tart még a műszaki mentés, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.



A helyszínen továbbra is teljes útlezárás van érvényben.



Az Orosházi Kórház a Facebook-oldalán azt közölte, hat embert vittek Orosházára a buszbaleset sérültjei közül.