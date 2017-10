Felkészült a posta, jöhet a karácsony

A Magyar Posta, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felkészült a karácsony előtti nagyobb csomagforgalomra és vámügyintézésre, az online vásárlók figyelmét pedig felhívják a földrajzi elhelyezkedéstől függő, eltérő szállítási időkre és vámszabályokra.Majtényi Kálmán, a Magyar Posta vezérigazgató-helyettese kedden sajtótájékoztatón elmondta, hogy a karácsony előtti két hónapban a tapasztalatok szerint megemelkedik a napi átlagos csomagforgalom, az ünnep előtti négy-öt hétben pedig megduplázódik. A Posta erre a kiemelt időszakra megnövelt logisztikai kapacitással, létszámbővítéssel, szükség esetén rendkívüli kézbesítési napok bevezetésével, 12 nagyvárosban ünnepi csomagponti kézbesítéssel, a 10 legnagyobb forgalmú csomagautomatánál rekeszbővítéssel készül. A Posta 3000 fix csomagátvételi ponttal és 50 csomagautomatával rendelkezik.Kitért arra is, hogy az internetes rendelések szállítási ideje leginkább attól függ, honnan rendelik. A karácsonyi forgalomban a távol-keleti országokból megrendelt áruk átfutási ideje 6-8 hét is lehet, ha ingyenes szállítással érkezik, míg az Európai Unióból jellemzően 1-2 hét. A sikeres kézbesítést segíti a pontos szállítási cím, például, ha a munkahelyre kérik a csomagot, a megrendelő neve mellett a cég nevét is fel kell tüntetni.Majtényi Kálmán ismertette, hogy külföldi rendeléseknél csökkenteni lehet a szállítási időt, ha valaki nem az ingyenes szállítást választja, hanem valamelyik csomagszolgáltatást. Hozzáfűzte, hogy az ingyenes szállítás esetén nem követhető nyomon a feladott áru, így kevésbé kiszámítható a csomag érkezése, és ezeknél a küldeményeknél gyakoribb a rutinszerű vámellenőrzés is. A vezérigazgató-helyettes szerint célszerű megnézni a webáruház oldalán, hogy az adott termékből mennyi a raktárkészlet és a szállítási idő, és a szállításhoz nyomon követési szolgáltatást kérni.Teleki József, a NAV repülőtéri igazgatója arra hívta fel a figyelmet, ha az Európai Unión kívülről érkezik a csomag, és az értéke miatt vámköteles, vámkezelés szükséges, amit gyorsíthat, ha a csomagon szerepel az áru pontos megnevezése és értéke.Az interneten cégtől (például webáruházból) megrendelt és az EU-n kívülről érkező áruk 22 euró értékig vám- és adómentesek, 150 euróig vámmentesek, de 27 százalék áfát kell fizetni, 150 euró fölött pedig áfa- és vámkötelesek is.Amennyiben EU-n kívüli magánszemély küld csomagot magyar magánszemélynek, 45 eurós értékig nem kell vámot és adót fizetni, 150 euróig vámmentes, de 27 százalék áfa terheli, míg 150 és 700 euró között 2,5 százalék vámot és 27 százalék áfát, e fölött pedig az áfa mellett már a vámtarifa szerinti vámot vagy kérelem alapján 2,5 százalék vámot kell megfizetni - ismertette a NAV igazgatója.A hamis termékek, kábítószerek behozatala szigorúan tilos - figyelmeztetett. A gyógyszerek vámkezeléséhez vagy például védett növényből, illetve állatból készült termék behozatalához engedély vagy orvosi igazolás szükséges.A vám alapja a küldemény igazolt értéke, ennek hiányában a NAV összehasonlító vámérték alapján vámkezel. Amennyiben a küldeményt vámkezeltetni kell, a Magyar Posta felveszi a kapcsolatot a címzettel, akinek nyilatkoznia kell a küldemény értékéről és a vámkezelési megbízásról.Ha valaki garanciális okokból visszaküldi az árut vagy eláll a vásárlástól, kiviteli vám-árunyilatkozattal lehet visszaigényelni a vámot és az áfát - tette hozzá.Az internetes vásárlással kapcsolatban az érdeklődők részletes tájékoztatót találnak ainternetes oldalon - ismertette a NAV repülőtéri igazgatója.Majtényi Kálmán elmondta, a Magyar Posta 35 százalékos részesedésével piacvezető a belföldi csomag, futár és expressz piacon. Az e-kereskedelem évi 10-12 százalékkal bővül, ennek nyomán évről évre nő a postán feladott csomagok száma is: tavaly mintegy 18 millió csomagot kezelt a Posta, idén számuk elérheti vagy meghaladhatja a 20 milliót. A nemzetközi forgalomban kezelt több mint 5 millió regisztrált levéllel szemben idén 6,5 millió is érkezhet, a levélként továbbított, nem regisztrált áruküldemények száma pedig a tavalyi 9 millióról 10 millióra nőhet.