Fellebbezne a kormány az ítélet ellen, de Kósának van más ötlete

Az ítélet előzménye



A panaszban többek között az szerepel, hogy a magyar hatóságok az Emberi Jogok Európai Egyezményét megsértve tartottak fogva két bangladesi menedékkérőt 2015 őszén a röszkei tranzitzónában, későbbi visszaküldésük Szerbiába pedig azzal a kockázattal járt, hogy embertelen bánásmódnak lesznek kitéve görögországi befogadóközpontokban.

Az indoklás szerint szabadságvesztéssel ért fel az érintettek elzárása, akiket hivatalos bírói indoklás és a bírósági felülvizsgálat lehetősége nélkül fosztottak meg szabadságuktól. Kiemelték, hogy a hatóságok nem biztosították a hatékony jogorvoslat lehetőségét a felpereseknek, de a törvényszék kielégítőnek találta a fogva tartás körülményeit.

Az EJEB kitért arra, hogy a panaszosok egyikét egy hiba folytán egy általa nem beszélt nyelven kérdezték ki. A menekültügyi eljárásról ráadásul kizárólag írásban kaptak tájékoztatást annak ellenére, hogy mindketten írástudatlanok. Az ügyükben született döntés fordítását az ügyvédjük kapta meg, két hónappal azután, hogy az érintetteket visszaküldték Szerbiába.





Mindezek miatt a Fidesz-frakció arra kérte a kormányt, hogy fellebbezzen az ítélet ellen, és ragadjon meg minden jogi eszközt annak érdekében, hogy ezt a "jogi skandalumot" valamilyen módon meg lehessen szüntetni - közölte. Ha ez nem megy, akkor meg kell vizsgálni, hogyan lehet megszüntetni a strasbourgi bíróság joghatályát Magyarországon - tette hozzá.



Mindezek miatt a Fidesz-frakció arra kérte a kormányt, hogy fellebbezzen az ítélet ellen, és ragadjon meg minden jogi eszközt annak érdekében, hogy ezt a "jogi skandalumot" valamilyen módon meg lehessen szüntetni - közölte. Ha ez nem megy, akkor meg kell vizsgálni, hogyan lehet megszüntetni a strasbourgi bíróság joghatályát Magyarországon - tette hozzá.

Magyarországon Kósa Lajos szerint nem az garantálja az emberi jogokat, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága joghatálya itt jelenleg érvényes, hanem az, hogy Magyarország az alkotmányban és nemzetközi szerződésekben kötelezettséget vállalt az emberi jogok tiszteletben tartására. Ugyanezt fejtette ki a napokban az Alapjogokért Központ nevű szervezet is

A Fidesz-frakció arra kérte a kormányt, hogy nyújtson be fellebbezést az Emberi Jogok Európai Bíróságának múlt heti ítélete ellen, amellyel elmarasztalta Magyarországot két bangladesi menekültkérelmének elutasítása miatt , és ragadjon meg minden jogi eszközt a döntés érvénytelenítéséért - mondta Kósa Lajos frakcióvezető a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Magyarországnak fejenként 18 705 euró (mintegy 5,8 millió forint) kártérítést és perköltséget kell fizetnie a panaszosoknak. Az ítélet nem jogerős.Az Európa Tanács égisze alatt működő bírósághoz az európai emberi jogi egyezmény előírásainak megsértésére hivatkozva lehet fordulni akkor, ha a panaszos már minden hazai jogorvoslati lehetőséget igénybe vett, és nem járt eredménnyel. A bírósághoz magánszemélyek is fordulhatnak és fordulnak is.