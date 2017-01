Feltörték jobbikos politikusok irodáit

A Jobbik három irodáját nyitva találták az Országgyűlés Irodaházában, ezek egyikét felfeszítették - közölte Jakab Péter, az ellenzéki párt szóvivője hétfőn Budapesten.



A politikus tájékoztatása szerint délelőtt vették észre, hogy három iroda ajtaja nyitva van, Mirkóczki Ádámén pedig olyan nyomok voltak, arra utal, hogy feltörték. Hozzátette: szóvivőtársa a parlament nemzetbiztonsági, továbbá honvédelmi és rendészeti bizottságának tagja, aki minősített adatokat is kezel, így államtitkok is veszélybe kerülhettek.



Jakab Péter szerint az elkövetők nem anyagi javakat, hanem adatokat, dokumentumokat akartak elsajátítani, értéktárgyak nem hiányoznak.



Azt is jelezte, az ügyben a rendőrség és az Alkotmányvédelmi Hivatal folytat eljárást. A hatóságoktól azt várják, hogy határozza meg az elkövetőket és a megrendelőket, derítse ki az indítékokat - mondta a szóvivő, aki a párt politikai ellenfeleinek azt üzente, felejtsék el a "maffiamódszereket", és küzdjenek "férfihoz illő módon". Felvetette, hogy meddig lehet még süllyedni a támadássorozatban, amelynek szerinte része Vona Gábor pártelnök és Volner János frakcióvezető megfigyelése, lejáratása.



Kérdésre azt is elmondta, hogy az irodák az épület egy kieső részén vannak, a terület nincs bekamerázva.