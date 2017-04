Felújították Kincsem egykori versenyistállóját

Közösségi, kulturális térként éled újjá Gödön a legendás magyar versenyló, Kincsem egykori istállója.



Az épületben, mielőtt a Budapest-Vác vasútvonal elkészült volna, lóváltó állomás és csárda működött, amely a 19. század második felében már istállóként szolgált. Valódi hírnevét Kincsemnek köszönheti a hely, hiszen pályafutása legszebb éveiben ott volt a világhírű csodakanca otthona - áll a projekt kommunikációjával megbízott ügynökség közleményében.



A helyi védettség alatt álló épület az utóbbi évtizedekben kihasználatlanul állt, majd az elmúlt egy évben a Pest megyei település pályázati forrásból újíthatta fel az ingatlant.



A nagyszabású beruházásnak köszönhetően egy kulturális és közösségi funkciókat nyújtó komplexum jött létre, amelyben a Kincsem pályafutását bemutató emlékhely mellett kialakítanak egy kulturális ismereteket közvetítő állandó és időszaki kiállításokat befogadó teret, de helyet kap benne a hagyományos helyi mesterségeket bemutató terem, valamint a kerékpáros turizmust kiszolgáló "bringapont" és egy kávézó is.



Az ingatlan felújítása során rekonstruálták az eredeti homlokzatot és kialakítottak egy előadásokra, vetítésekre, zenei és táncprogramokra alkalmas, többfunkciós termet is. A látogatókat akadálymentes vizesblokkok szolgálják, a térburkolattal ellátott nagy, négyszögletes udvar pedig szabadtéri színpadként is funkcionálhat.