Fiatal, pályakezdő rendezők jelentkezhetnek a Találkozások pályázatra

A kiírásra olyan kétszereplős kamaradarabokat várnak, ahol a színészek közt legalább két generációs korkülönbség van, a fiatal rendezőt pedig egy tapasztalt kollégája mentorálja. Az elmúlt években összesen hat produkció valósult meg, amelyekből jelenleg öt még mindig műsoron van - áll a kiírók közleményében. A pályázatokat május 6. éjfélig várják, a teljes kiírás és a jelentkezési lap elérhető a Bethlen Téri Színház weboldalán. Az első évben Valcz Péter rendezését mutatták be, ahol Jordán Tamás mentorálásával, valamint a Junior Prima-díjas Grisnik Petrával és a Tünet Együttesből ismert Gőz Istvánnal készült el a világhírű gyurmafilm színpadi változata, a Mary és Max.



A második bemutató rendezője, Szilágyi Bálint maga fordította Peter Handtke Az aranjuezi szép napok című darabját, amelynek szerepeit a szintén Junior Prima-díjjal elismert Eke Angéla és a darab mentor rendezőjeként is dolgozó Zsótér Sándor alakít. A 2016/2017-es évadban elsőként a délszláv háború idején játszódó Egy fiú Boszniából című előadást rendezte a nagyváradi Lazici Noémi, Botos Évával és Jászberényi Gáborral, a negyedik bemutatóra, a Cseh Judit rendezte Nőkből is megárt. című előadásra pedig 2017 februárjában került sor. Pataki Éva saját regényéből írt színdarabjában Tordai Teri és lánya, Horváth Lili a színpadon is anya-lánya szerepben láthatók.



Tavaly januárjában mutatták be Vadász Krisztina David Mamet két darabjából, a Dark Pony és a Reunion című drámákból létrehozott Viszontlátás című előadását Márton András és Barna Lilla főszereplésével. Az előadás mentora Szikszai Rémusz volt. A legfrissebb darab bemutatójára pedig április 11-én, a magyar költészet napján került sor, Igó Évával és Zoltán Áronnal. A Szívlapát című versszínházi esten 20 kortárs magyar vers hangzik el az azonos című versantológiából válogatva. A rendező páros Dézsi Fruzsina és Gerencsér Anna, mentoruk Hegedűs D. Géza.