Fiatal szerelmespár is volt a Veronában kiégett buszon, csak egyikük élte túl

Még napokkal a tragédia után is égett gázolaj szaga érezhető a veronai A4-es autópálya hídjának tövében.A szívet tépő tragédia tizenhat áldozatától a veronai rendőrség díszőrség mellett, tisztelet­adással búcsúzott a szörnyű baleset helyszínén. A Bors információi szerint egy szerelmespár is utazott a buszon. A balesetet azonban információik szerint csak egyikük, a lány élte túl.A hír később, a kórházban érte utol, ahová kivizsgálásra vitték. Az egyébként is feldolgozhatatlan trauma után sokkot kapott barátja halálhírétől.Az elhunyt diákoktól szívszorító bejegyzéssel búcsúznak a szeretteik."Semmire nem emlékszem az útról, nincsenek képek. 15.42-kor Verona Süd lehajtójánál már várt egy rendőrautó. Rendőrőrs, krízisközpont. 16.50-kor elkísértek egy külön helyiségbe. Leültettek egy székbe. Rajtam kívül mindenki állt. Körbevettek. Csend. Tudtam, mi következik" – számolt be a nehéz pillanatokról K. Flóra édesapja.Tolmács útján tudta meg: Flórát nem találták meg, "fennmaradt örökre a buszon". (...) Ha van valakid az életben, akit szeretsz, öleld át, és ne feledd el ezt a pillanatot. Nem tudod, hogy holnap mit mér rád a sors" - zárta sorait.A dunakeszi futsalcsapat tehetsége, S. Botond édesanyja fordult kéréssel sorstársaihoz: ha van bármilyen felvétele valakinek a síelésről, küldje el számára."Sokat segítene lelkileg tudni, látni, hogy boldogság, szabadságélmény volt ez az egy hét nekik, ami miatt el kellett engednünk őket!" – írja Szilvia.