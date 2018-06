Fidesz-KDNP: az ellenzék most sem a magyar családok mellett áll

A 2019-es költségvetési törvényjavaslat parlamenti vitájában kiderült, hogy az ellenzéki pártok most sem a magyar családok mellett állnak - mondta Hollik István , a Fidesz-KDNP-frakciószövetség szóvivője pénteken Budapesten újságíróknak.Az ellenzék eddigi megszólalásaiból az látszik, hogy zsigerből elutasítják és támadják azt a költségvetést, amely a családok és a vállalkozások megerősítését szolgálja - fogalmazott.Hollik István kifejtette: a költségvetési törvényjavaslat szerint tovább nő a kétgyermekesek adókedvezménye, csökkennek a munkáltatók terhei, és minden területre, a családokra, a gazdaság fejlesztésére, a biztonságra, az oktatásra, az egészségügyre, valamint a nyugellátásra is több pénz jut majd jövőre.Ennek ellenére az ellenzéki pártok, Gyurcsánytól a szocialistákon és az LMP-n át a Jobbikig, minden erejükkel támadják a büdzsét - mondta a Fidesz-KDNP-frakciószövetség szóvivője.Szavai szerint azok támadják a költségvetést, akik kormányon "semmit nem adtak a családoknak, csak elvettek tőlük". Elvették a családi adókedvezményt, az otthonteremtési támogatásokat, növelték az adókat, és megalázóan alacsony bérért dolgoztatták az embereket - sorolta.Az ellenzéki pártok az elmúlt években is sorra leszavazták az adócsökkentéseket és a gazdaságfejlesztést szolgáló intézkedéseket - folytatta -, ha rajtuk múlt volna, eddig sem történhettek volna meg a családokat, a munkavállalókat és a munkáltatókat segítő adócsökkentések. Így nem lenne és nem növekedhetett volna az elmúlt években a családi adókedvezmény, nem csökkentek volna a vállalkozásokat és a munkát terhelő adók sem, nem tudták volna bevezetni a munkahelyvédelmi akcióterv adókedvezményeit, és nem csökkent volna a legfontosabb élelmiszerek áfája sem - fejtette ki.Hollik István úgy összegzett: a Fidesz-KDNP kitart az adócsökkentés politikája mellett, mert amióta csökkennek az adók, azóta nő a foglalkoztatás, gyorsabban bővül a gazdaság, és nőnek a bérek is.