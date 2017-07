Fidesz-KDNP: Vona Gábor foglaljon állást képviselőtársa botránya ügyében

Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője szombati budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy Kulcsár Gergely a Jobbik "antiszemita vonalához" tartozik, sajtóhírek szerint pedig egy kiskorúval folytatott viszonyt, amiről tanúvallomások alapján a Jobbik elnöke is tudott.



A kormánypárti politikus azt kérdezte, miért nem lett mindennek következménye a Jobbikban, Vona Gábor pedig miért fedezi újra az "antiszemita, gyűlöletkeltő és náci tevékenységet" folytató parlamenti képviselőt.



A Jobbik elnöke a közelmúltban személyesen kampányolt Kulcsár Gergely mellett, aki várhatóan jövőre is a párt egyéni képviselőjelöltje lesz, azok után, hogy korábban például nyilvánvalóan holokauszttagadást követett el, amikor a "kamukauszt" áldozatairól beszélt - fejtette ki Hollik István.



Elmondta továbbá, hogy Kulcsár Gergely a holokauszt magyar áldozatainak emlékét meggyalázva beleköpött a Dunába lőtt zsidóknak emléket állító cipőkbe, ezt a tettét pedig egy "büszke fotón" meg is osztotta egy közösségi portálon. Emellett arra is volt példa, hogy egy újévi körlevélben horogkeresztet küldött párttársainak - fűzte hozzá.



Hollik István szerint kijelenthető, hogy a "Jobbik a zavaros ügyek és a zavaros emberek pártja". Példaként említette Zagyva György Gyulát - "aki nemrég életveszélyesen megfenyegette egyik kritikusát és családját" -, Szilágyi Györgyöt - "aki nem tudta türtőztetni magát és fizikai erőszakkal fenyegetett meg egy államtitkárt a parlamentben -, valamint "KG Bélaként" említve Kovács Bélát, a Jobbik EP-képviselőjét, "akinél felmerül a gyanú, hogy az orosz titkosszolgálatokkal működött együtt".



Ebbe a sorba áll be Kulcsár Gergely az újabb botrányával - mondta a KDNP képviselője, cinikusnak nevezve, hogy a Jobbik szóvivője pénteken úgy tett mintha ez az ügy nem is létezne, nem válaszolva az erre vonatkozó újságírói kérdésre.



Hollik István kérdésekre válaszolva kijelentette, a Fidesz-KDNP ahogy minden parlamenti választás alkalmával, úgy 2010-ben is betartotta a jogszabályokat, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) pedig - más pártokéhoz hasonlóan - megvizsgálta a kampányköltéseket, utalásokat, szerződéseket és mindent rendben talált. A kormánypárti politikus szerint ezzel szemben a hatóságok a "Jobbik-Simicska korrupciót vizsgálják", különböző "álhírekkel" pedig erről próbálják elterelni a figyelmet.



A KDNP képviselője szintén kérdésre reagálva kijelentette, sok kérdést vet fel Gyurcsány Ferenc 1,3 milliárd forintos osztalékfelvétele, szeretnék tudni például, hogy a DK vezetője brüsszeli támogatásokból gazdagodik-e. Ha ugyanis ez beigazolódna, akkor nem lenne véletlen, hogy a DK migránspolitikája teljes mértékben megegyezik az Európai Bizottságéval - tette hozzá.