Fidesz: a szocialistáknak a megszorításon kívül soha nem volt más ötletük

A Fidesz szerint a szocialistáknak a megszorításon kívül soha nem volt más ötletük. A nagyobbik kormánypárt ezt arra reagálva közölte szerdán az MTI-vel, hogy Tóth Bertalan és Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s politikus sajtótájékoztatón úgy vélte, a Fidesz a megszorítások útjára lépett azzal, hogy megszünteti a cafeteriarendszer egyes elemeinek kedvezményes adózását, így megszűnik az étkezési utalvány, a helyi bérletek támogatása, az iskolakezdési támogatás, az egészség- és nyugdíjbiztosítási pénztárak támogatása, továbbá a százezer forintos, készpénzben adott támogatás lehetősége.



A Fidesz erre reagálva közölte: a szocialista kormányok az embereket "megalázóan alacsony" bérért dolgoztatták, elvették a családok adókedvezményét, elvettek az idősektől egy havi nyugdíjat, a közszféra dolgozóitól pedig egy havi fizetést.

Mindezek mellett emelték a munkát terhelő adókat, duplájára emelték az élelmiszerek áfáját, háromszorosára emelték a gáz árát, eltörölték az otthonteremtési kedvezményeket, és százmilliárdokat vettek el az egészségügytől és az oktatástól is - sorolta a Fidesz.



Hozzátették: ezzel szemben a Fidesz-KDNP az adócsökkentés politikáját folytatja. Amióta csökkennek az adók, nő a gazdaság, nő a foglalkoztatás és nőnek a bérek is - írták. "A cafeteriarendszer átalakítása is azt célozza, hogy a dolgozók inkább tisztességes fizetést és ne utalványokat kapjanak a munkájukért."