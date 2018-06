Fidesz: az ellenzék a Soros-szervezeteket akarja megvédeni

A Fidesz elképesztőnek tartja, hogy az ellenzék a magyarok helyett a Soros-szervezeteket akarja megvédeni.A nagyobbik kormánypárt ezt arra reagálva közölte hétfőn az MTI-vel, hogy Bősz Anett független országgyűlési képviselő, a Magyar Liberális Párt ügyvivője sajtótájékoztatóján azt mondta, ellenzéki árnyékbizottságot hívnak össze annak érdekében, hogy megvédjék a civil szervezeteket a "Stop Soros" törvénycsomagtól.A Fidesz reagálásában azt írta, az ellenzék "Soros zsoldjában áll", szerintük a liberálisok még most is arról beszélnek, hogy a magyar embereket kell "visszaterelni" a szerintük helyes mederbe, ami azt jelenti, hogy a magyaroknak be kellene fogadni a migránsokat. A Fidesz szerint nem a magyar embereket kell szabályozni, hanem az illegális migrációt szervező Soros-hálózatot.