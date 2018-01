Fidesz: az ellenzék a "Soros-terv" szolgálatában áll, ezért támadja folyamatosan a "Stop Soros" törvénytervezetet

Az LMP, a DK, az MSZP és a Jobbik "ugyanazt a nótát fújja": tagadják még azt is, hogy létezik a "Soros-terv", vitatják a "Stop Soros" értelmét, minden másról beszélnek, csak arról nem, hogy elfogadható-e nekik a javasolt törvénycsomag, készek-e megakadályozni a "Soros-terv" végrehajtását - fogalmazott a politikus.



Aki nem támogatja a múlt héten bejelentett törvénytervezetet - folytatta Puskás Imre -, az azt mondja, nincs szükség arra, hogy a magyar emberek és hatóságok világosabb képet kapjanak a bevándorlásszervező és -támogató szervezetek működéséről, külföldről kapott támogatásaik 25 százalékával pedig hozzájáruljanak a magyar határvédelem költségeihez.



A "Stop Soros" ellenzői nem támogatják azt sem, hogy a magyar hatóságok dönthessenek úgy, hogy a bevándorlást támogatók, pénzelők ne léphessenek be Magyarországra, de legalábbis a határvédelmi övezetbe - tette hozzá.



A szóvivő szerint aki nem támogatja a "Stop Sorost", az egyértelműen a "Soros-terv" szolgálatában áll. A "Soros-terv" pedig igenis létezik, "Soros György dollármilliárdokkal támogatja a terv végrehajtását (...), a Soros-szervezetek működését" és a migránspárti brüsszeli politikusokat - jelentette ki, hozzátéve, hogy Brüsszelben is olyan döntéseket fogalmaztak meg, amelyek a "Soros-terv" pontjait tartalmazzák.



Puskás Imre ezek alapján rendkívül nagynak nevezte az áprilisi országgyűlési választás tétjét: míg a nemzeti kormány azt mondja, "stop Soros", addig az ellenzék ezzel szemben "a Soros-terv szolgálatában áll".



A Fidesz szóvivője kérdésre kijelentette: a kormány nem hajlandó végrehajtani a kötelező kvótát, illegális migránsokat befogadni, amiért az Európai Bizottság pert is indított Magyarország ellen. "Nincs ellentmondás abban, amit mondunk, és amit teszünk, az teljesen egyértelmű: elutasítjuk a Soros-tervet és a ránk kényszerített kötelező migránskvótát" - fogalmazott.



Az ellenzék esetleges választási együttműködését firtató kérdésre azt válaszolta: ugyanaz történik, mint 2014-ben, az ellenzéki oldalon a pénzért és a hatalomért mindent megtesznek, minden korábban vallott elvüket félreteszik. "Nagy sebességgel, egyre biztosabban" készül a "Soros-lista" - fogalmazott.



Puskás Imre szavai szerint az LMP is azon pártok közé tartozik, amelyek korábbi elveiket elhagyják, az LMP is mindenre képes a pénzért és a hatalomért, még arra is, hogy "összebútorozzanak Simicskával". "Ők is elcsicskásodtak" - mondta.