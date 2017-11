Fidesz: az Országgyűlés tárgyalja meg az EP Soros-tervet előrevetítő állásfoglalását

Halász János, a kormánypárt frakciójának szóvivője, országgyűlési képviselő vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: "Soros György szövetségesei és a magyar baloldal" támogatásával egy minden eddiginél veszélyesebb "migránspárti" határozat született.



A brüsszeli döntésben ugyanis benne van a kötelező felső korlát nélküli betelepítési kvóta, az EU-ba lépő migránsok automatikus elosztása, a gazdasági migráció legalizálása, a kiszélesített és felgyorsított családegyesítés, a "Soros-féle NGO-k" bevonása a nemzetközi eljárásokba, a nemzeti hatáskörök szűkítése és a betelepítést elutasító országok megbüntetése - sorolta, hozzátéve: az állásfoglalás ezen elemei egy az egyben visszaköszönnek a Soros-tervben is.



A Fidesz-frakció szóvivője hangsúlyozta: az is nyilvánvaló, hogy ezt a határozatot át akarják verni a brüsszeli döntéshozatalon és a tagállamokon is.