Fidesz: Botka László álszent és hazug kampányt folytat

A Fidesz szerint álszent és hazug kampányt folytat Botka László, "éppen ő beszél, aki megpróbálta eltitkolni, hogy tízmilliókat költ luxusnyaralásokra".



A nagyobbik kormánypártnak az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írták, hogy a szegedi polgármester, MSZP-s miniszterelnök-jelölt évente többször is hetekre "kiruccan" olyan egzotikus helyekre, mint Zanzibár, a Maldív-szigetek és a Vörös-tenger.



A szocialistáknál tényleg semmi nem változik, az MSZP mindig a milliárdosok pártja volt, és ma is az - vélekedtek.



A szocialisták első emberei mindig milliárdosok voltak: Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon, Medgyessy Péter, Puch László, Boldvai László, Simon Gábor mind-mind milliárdosok, és most itt van az "álszent" Botka László, aki miközben luxusnyaralásokra jár, a több száz Szeviép-károsultat nem fizeti ki senki - olvasható a közleményben.