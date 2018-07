Fidesz: Brüsszel a "Soros-szervezeteket" védi

A nagyobbik kormánypárt az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében az Európai Bizottság bejelentésére reagált, amely szerint, illetve bírósági szakaszba lépett a menekültügyi szabályozás miatt korábban megindított jogsértési eljárás.A Fidesz azt írta, hogy a brüsszelieknek útjukban áll a "Stop Soros" és a migránsok betelepítését megtiltó alkotmánymódosítás, ezért indítanak miattuk eljárást.- értékeltek.Úgy fogalmaztak, hogyA mostani eljárás egy újabb politikai nyomásgyakorlás Magyarországra, és bizonyítja azt is, hogy Soros Györgynek a brüsszeli bizottságban is megvannak az emberei - írták.Amíg a Fidesz-KDNP kormányoz, mind a "Stop Soros", mind az alkotmánymódosítás maradni fog, mert a magyar emberek egyértelműen kifejezték: nem akarják, hogy Magyarországból is bevándorlóországot csináljanak.- olvasható a közleményben.