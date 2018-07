Fidesz: Győri Péter ismét hazudik

A nagyobbik kormánypárt szerda délután az MTI-hez eljuttatott közleményben reagált a civilek mellett az MSZP, a DK, az LMP, a Momentum, a Párbeszéd és a Liberálisok által támogatott Győri Péter szavaira, aki korábban azt mondta: a józsefvárosi önkormányzat visszatartja a kilakoltatásokat, de a vasárnapi időközi választás után, ha Sára Botond alpolgármester, a Fidesz-KDNP jelöltje győz, kilakoltatási hullám kezdődik.



A józsefvárosi Fidesz közleményében azt írja: "az SZDSZ-es politikus kampánya során már nem először próbálja félrevezetni a józsefvárosiakat, most is ezt teszi". Ehelyett úgy vélik, Győri Péternek inkább arról kellene beszélnie: miért akarja visszahozni "a drogosokat vonzó programokat, és miért akar hajléktalanközpontot csinálni Józsefvárosból".



A Fidesz szerint Győri Péter "a baloldali kis pártok lekötelezettje, aki támogatja az illegális bevándorlást". A józsefvárosi polgárok azonban már többször kifejezték, hogy nem kérnek ebből - teszik hozzá.



"Józsefváros kormánypárti vezetése továbbra is a rend, a biztonság és fejlődés pártján áll, ezért dolgozik nap, mint nap" - szögezi le a Fidesz, felszólítva "a liberális Győrit, hogy fejezze be a hazudozást és próbálja meg magát inkább hasznossá tenni".



Józsefvárosban vasárnap tartanak időközi polgármester-választást, mert Kocsis Máté (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselővé választása után - összeférhetetlenség miatt - április 17-i hatállyal lemondott a tisztségről.