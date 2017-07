Fidesz: Gyurcsány Ferenc tisztázza szerepét ügyvédje büntetőügyében!

Budai Gyula, a kormánypárt országgyűlési képviselője vasárnap, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, Czeglédy Csaba azon túl, hogy a DK szombathelyi képviselője is volt, Gyurcsány Ferenc bizalmi köréhez is tartozott, amit az is mutat, hogy a DK elnöke családi cégének, az Altusnak a jogi képviseletét is ellátta. Megjegyezte továbbá, hogy egy Gyurcsány Ferenc által ellene indított személyiségi jogi perben is Czeglédy Csaba védte a volt kormányfőt.



A Fidesz politikusa hangsúlyozta, az ügyben többször kérdezték az MSZP-t és a DK-t is, például arról, hogy hol lehetnek a bűncselekményben eltűnt pénzek, azonban szavai szerint az ellenzéki pártok eddig nem válaszoltak, csak mentegették Czeglédy Csabát és politikai megrendelésre indult eljárásról beszéltek.



Budai Gyula azt mondta, a válaszok elmaradása mögött Gyurcsány Ferenc esetében az állhat, hogy vagy "takargatnivalója van", vagy "ő is nyakig benne van". Gyurcsány Ferencnél sokasodnak a megválaszolatlan kérdések - mondta, hozzátéve, a DK vezetője legutóbb az előző uniós költségvetés magyarországi pénzeinek informatikai kezeléséért felelős projekt ügyében nem adott választ, amelyben a kár 18 milliárd forintos lehet.



A kormánypárti képviselő közölte, "Czeglédy Csaba bűnszervezete" a jelenlegi információk alapján több ezer diákot csapott be és használt ki. Emellett kitért arra is, hogy Czeglédy korábban Gyurcsány Ferenc mellett Botka László jogi képviseletét is ellátta, 2002-ben pedig egy mostanihoz hasonló ügyben ítélte el a bíróság.



Budai Gyula kérdésekre válaszolva kijelentette, a magyar kormány továbbra is zéró toleranciát hirdet az antiszemtizmussal szemben, és úgy gondolják, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legutóbbi nyilatkozatában a valóságnak megfelelően értékelte Horthy Miklós történelmi szerepét.



"Senkinek semmi köze, hogy egy miniszter a magánprogramját hétvégén hol tölti" - válaszolta azokra a sajtóértesülésekre, amelyek arról szóltak, hogy a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető Rogán Antal egy római luxusszállóban étkezett, illetve szállt meg.



Budai Gyula szintén kérdésre reagálva azt mondta, a Jobbik megalakulása óta azon igyekszik, hogy valamilyen törvényt kikerüljön, ezért most önmérsékletet kér az ellenzéki párttól, továbbá azt is, hogy részletesen számoljon el korábbi plakátkampányával.



A Fidesz politikusa egy másik kérdésre közölte, nem tud arról, hogy a kormány előterjesztést készített volna a gimnáziumi férőhelyek csökkentéséről.