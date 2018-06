Fidesz: ha az ellenzék nem támogatja a "Stop Sorost", azzal bizonyítja, hogy Soros zsoldjában áll

Ha az ellenzék nem támogatja a "Stop Sorost", azzal azt bizonyítja, hogy Soros György zsoldjában áll - mondta Puskás Imre , a Fidesz szóvivője a közmédiának hétfőn.Úgy fogalmazott: a "Soros-hálózat" azért támadja a "Stop Soros" törvénycsomagot és az alkotmánymódosítást, mert be akarják telepíteni a bevándorlókat Európába, de a parlament előtt lévő akcióterv ezt megakadályozza. Azzal kapcsolatban, hogy a törvénycsomag ellen tiltakoztak hétfőn civil szervezetek a Parlament előtt, Puskás Imre megjegyezte: a "Soros-hálózat" nemcsak a Kossuth téri tüntetéssel, hanem minden rendelkezésére álló befolyással igyekszik elérni, hogy Magyarországot eltávolítsa a Soros-terv megvalósításának útjából.Úgy vélte, Soros György szövetségesei az Európai Unióban, az ENSZ-ben és a nemzetközi sajtóban is teljes erővel támadja a bevándorlásellenes magyar kormányt és a Fideszt.Nekünk Magyarország az első, hazánkat nem hagyjuk cserben - szögezte le.Puskás Imre reagált arra is, hogy Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese hétfőn közölte: a frakció jelenlegi formájában nem támogatja sem az alaptörvény-módosítást, sem a "Stop Soros" törvénycsomagot. A Fidesz szóvivője hangsúlyozta: a szocialisták - ahogyan az elmúlt években, úgy most sem akarják megvédeni Magyarországot és ismét támadják az illegális bevándorlást tiltó és az illegális migráció szervezését büntető törvénycsomagot.Az ellenzéki pártok most is a Soros-terv megvalósításáért, Magyarország bevándorlóországgá tételéért dolgoznak. Ha ismét nem támogatják az akciótervet, azzal egyértelműen igazolják, hogy Soros zsoldjában állnak - jegyezte meg.Puskás Imre reagált arra is, hogy Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője arról beszélt: pártja arra kéri az Európai Uniót, hogy közvetlenül ossza el a Magyarországra érkező uniós forrásokat, és a folyamatból hagyja ki a magyar kormányt.A Fidesz szóvivője úgy fogalmazott: "felháborító Gyurcsányék nemzetellenes tevékenysége: a migránsokat behoznák, a magyarok pénzét pedig elvennék".Mint mondta, ha a DK-n múlna, "Brüsszelre és a migránspárti Soros-hálózatra bíznák Magyarországot, teljesen feladnák a nemzeti szuverenitást, a nemzeti érdekeket és bevándorlóországgá tennék hazánkat".