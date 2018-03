Fidesz: Karácsony Gergely elismerte, hogy laktanyákba akarják telepíteni a migránsokat

Karácsony Gergely vasárnap elismerte, hogy laktanyákba akarják telepíteni a migránsokat - hangsúlyozta a Fidesz kommunikációs igazgatója hétfői budapesti sajtótájékoztatóján.



Hidvéghi Balázs hozzátette: az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjének ezért most kell válaszolnia a bevándorlással, betelepítésekkel kapcsolatos kérdésekre.



Mint mondta, mindeközben több baloldali politikus kért ki adatokat a Honvédelmi Minisztériumtól a magyarországi laktanyákról. Emellett az is tény, hogy Brüsszelben a baloldali politikusok az összes bevándorláspárti és betelepítéspárti javaslatot megszavazták - fűzte hozzá Hidvéghi Balázs.



A fideszes politikus szerint Karácsony Gergelynek válaszolnia kell arra, hogy egyeztetett-e brüsszeli tisztségviselőkkel arról, egy esetleges kormányváltás esetén hol helyeznék el a migránsokat. Válaszolnia kell arra, hogy adott-e át Brüsszelnek információkat a magyarországi üres laktanyák befogadóképességéről. Ugyanis - mint Hidvéghi Balázs elmondta - az adatok szerint a laktanyák befogadóképessége körülbelül 10 ezer, s a legújabb brüsszeli javaslat szerint Magyarországnak éppen ennyi embert kellene befogadnia.



Hidvéghi Balázs felidézte: a szocialista Bangóné Borbély Ildikó korábban azt mondta, csak április 9-én, a választások után válaszolnak a betelepítéssel kapcsolatos kérdésekre. A Fidesz viszont most kéri a válaszokat Karácsony Gergelytől, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjétől - szögezte le a kormánypárti politikus.



A Fidesz kommunikációs igazgatóját a sajtótájékoztatón kérdezték az Elios-üggyel kapcsolatos OLAF-vizsgálatról. Elmondta, mivel ezt a projektet már korábban vizsgálták, a vizsgálatot a magyarországi választási kampányba való beavatkozásnak tartják.



Kérdezték arról is, hogy Simonka György, a Fidesz Békés megye 4-es választókerületi, orosházi országgyűlési képviselője látogatást tett egy iskolában. Erre válaszolva Hidvéghi Balázs kiemelte: egy egyéni választókerületi országgyűlési képviselőnek kapcsolatban kell lennie a helyi intézményekkel. Így nincs kifogásolnivaló abban, ha egy képviselő óvodában, iskolában tesz látogatást, különösen mivel a gyermekeknek nincs szavazati joguk.