Fidesz: Karácsony Gergelyék és a szocialisták is támogatják a kvótát

A Fidesz-frakció szerint a választás közeledtével próbálják tagadni, de a valóság az, hogy Karácsony Gergelyék és a szocialisták is támogatják a kvótát és a "Soros-terv" végrehajtását.



A nagyobbik kormánypárt parlamenti frakciója arra reagált pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleményében, hogy Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, a Párbeszéd társelnöke és Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti (EP-) képviselője a nap folyamán tartott sajtótájékoztatót arról, hogy kormányzati szintre emelnék "a külföldre kényszerült magyarok" ügyét. A sajtótájékoztatón Ujhelyi Istvánt kérdezték arról, miért szavazta meg az EP-ben a kötelező betelepítési kvótát. A képviselő közölte, semmilyen kötelező, normatív, állandó kvótát nem támogat az EU-ban. Karácsony Gergely megerősítette, ő sem támogatja a kötelező, állandó betelepítési kvótát.



A Fidesz-frakció közleményében az áll: Karácsony Gergelyék és a szocialisták az EP-ben eddig minden "migránspárti" javaslatot megszavaztak. Úgy folytatták: a Párbeszéd EP-képviselője, Jávor Benedek "tizennégyszer állt a migráció mellé a magyar emberek helyett", többször is megszavazta a kötelező, felső korlát nélküli kvótát, és ugyanígy tettek a szocialisták is, akik ugyancsak támogatták a migránsok betelepítését és az újraelosztási mechanizmus kikényszerítését.



Azt írták: Karácsony Gergely "Soros György miniszterelnök-jelöltje", együtt bontanák le a határzárat.