Fidesz: Karácsony laktanyákba telepítené be a bevándorlókat

Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője szombaton a közmédiának a XXII. kerületi Hunyadi-laktanyánál azt nyilatkozta: az MSZP egyik elnökségi tagja a minap arról beszélt, csak a választás után árulják el, betelepítenek-e migránsokat vagy sem.



Az ellenzék titkolózni próbál



A választás közeledtével az ellenzék titkolózni próbál, és összevissza hazudozik a bevándorlás kérdésében, azonban hogy valójában mit gondolnak, az kiderül abból, hogy Karácsony Gergely korábban arra tett javaslatot: a kötelező kvóta elfogadását követően nyissák meg a használaton kívüli laktanyákat – mondta a kormánypárti politikus, jelezve, hogy Magyarországon körülbelül 20 ilyen laktanya van mintegy tízezer férőhellyel.



"Azért vagyunk itt, a Hunyadi-laktanya előtt, hogy szemléltessük, mi történik akkor, ha Soros emberei kerülnek hatalomra az áprilisi választás után. Karácsony Gergely az ilyen és az ehhez hasonló laktanyákba telepítené be a bevándorlókat" – fogalmazott Halász János.



A frakciószóvivő szerint a nyugati országokban is így zajlik: először ilyen tömegszállásokon helyezik el a migránsokat, és amikor ezek megtelnek, következhetnek a közintézmények, az önkormányzati lakások. "A bevándorlóországokban sajnos ez ma már valóság" – jegyezte meg.



Magyarország is erre a sorsra juthat



Ha az áprilisi választáson "Soros emberei" győznek, akkor Magyarország is erre a sorsra jut majd, "nálunk is ez lesz majd a valóság, mert bevándorlóországot fognak csinálni Magyarországból" – mondta Halász János.



Szavai szerint ezért is folynak az egyezkedések a kulisszák mögött, köttetnek a "paktumok" az ellenzéki pártok között a "Soros-hálózat" segítségével, hogy a választáson a nemzeti, bevándorlásellenes jelölttel szemben csak egy bevándorláspárti jelölt induljon.



Tízezer migránst telepítenének be Magyarországra



Németh Zsolt, a Fidesz-KDNP dél-budai országgyűlési képviselőjelöltje azt közölte: aggodalommal tölti el, hogy Karácsony Gergelyék a laktanyákba migránsokat kívánnak elhelyezni, ahogyan az is, hogy Brüsszel a következő hónapokban át akarja erőltetni az elosztási kvótát az Európai Unión. Jelezte, már idén nyáron azzal kell számolni, hogy mintegy tízezer migráns települne be Magyarországra.



A politikus, a parlament külügyi bizottságának elnöke azt is mondta, hogy a nagyvárosok vannak különösen kiszolgáltatva a migrációnak – szerinte példa erre London, Párizs és Stockholm –, amelynek nyomán megnövekszik a bűnözés, a nők elleni erőszak, és párhuzamos társadalmak alakulnak ki.



"Nem akarjuk ezt sem Dél-Budán, sem Budapesten, sem Magyarországon. Az április 8-i választáson védjük meg Dél-Budát, Budapestet és Magyarországot" – zárta szavait Németh Zsolt.