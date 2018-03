Fidesz: Kész Zoltán kampányát Czeglédy lopott pénzéből finanszírozták

A Fidesz szerint Kész Zoltánnak le kell mondania a képviselőjelöltségről, miután kiderült, hogy veszprémi kampányát Czeglédy Csaba "lopott pénzéből" finanszírozták - nyilatkozta Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója hétfőn a közmédiának.Hidvéghi Balázs azt mondta: egy hétfőn napvilágot látott felvételen az hallható, hogy Kész Zoltán kampányát Veszprémben gyakorlatilag "Czeglédy lopott pénzéből, bűnözők pénzéből finanszírozták". "Ez elképesztő, példátlan választási visszaélés, véleményünk szerint Kész Zoltánnak azonnal le kellene mondania a képviselőjelöltségről, elfogadhatatlana az, hogy valaki lopott pénzből, bűnözők pénzéből kampányoljon" - fogalmazott.Hangsúlyozta: Czeglédy Csaba egy bűnszervezetet működtetett, így nem hiába mondják régóta, hogy valójában baloldal titkos pénztárnokáról van szó, és ez egy párt-, illetve kampányfinanszírozási botrány.Arról, hogy Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke állítása szerint semmiről sem tudott, Hidvéghi Balázs azt mondta: nem véletlen, hogy amikor Czeglédy Csabát rövid időre kiengedték a mentelmi joga miatt, akkor "első útja" Gyurcsány Ferenchez vezetett, beszéltek személyesen és telefonon is. Nem véletlen, ahogy az sem, hogy más baloldali szereplők is a nagy vehemenciával állnak ki emellett a bűnöző mellett - tette hozzá.hétfőn írt arról, hogy a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással gyanúsított Czeglédi Csaba az általa vezetett Humán Operátor Zrt.-n keresztül vezette és finanszírozta Kész Zoltán "álcivil" jelölt 2015-ös, veszprémi választási kampányát. A portál által nyilvánosságra hozott videón a tanú, akinek csupán a keze látható a képen és a hangját is eltorzították, azt állítja, hogy a Humán Operátor és az alá rendelt cégek és iskolaszövetkezetek - elsősorban diákok bevonásával - aktívan részt vettek a kampányban, amelynek végén Kész Zoltánt országgyűlési képviselővé választották