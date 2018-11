Fidesz: milyen bűnözőkkel üzletel Gyurcsány?

A Fidesz továbbra is választ vár Gyurcsány Ferenctől, a Demokratikus Koalíció (DK) elnökétől, hogy "milyen bűnözőkkel üzletel", és hogy a bolgár üzlettársa által ellopott pénzből jutott-e Magyarországra, a cégeihez, illetve pártjához - mondta Bajkai István, a nagyobbik kormánypárt országgyűlési képviselője csütörtökön Budapesten újságíróknak.



Kifejtette: a napvilágot látott információk szerint nemcsak "Gyurcsány Ferenc üzlettársát és barátját", Cvetan Vaszilev bolgár üzletembert üldözi a bolgár igazságügyi hatóság, hanem a volt miniszterelnök feleségének, Dobrev Klárának a "barátnőjét", Antoaneta Vaszilevát is, aki Cvetan Vaszilev felesége.



Bajkai István a bolgár bűnüldöző szervekre hivatkozva azt mondta: körülbelül 600 milliárd forintnak megfelelő összeget tulajdonítottak el egy szófiai bankból, "zsákokban vitték a pénzt külföldre", és a lopott pénzeket titkos bankszámlákon helyezték el, továbbá svájci luxusingatlanokat, valamint festményeket, bútorokat vásároltak belőle.



A nyomozóhatóságok kezdeményezése alapján az Interpol a legmagasabb szintű körözéssel, az úgynevezett vörös riasztással üldözi a menekülésben lévő házaspárt - tette hozzá.



A fideszes politikus arról is beszélt, hogy az említett szófiai bankban készült egy "VIP-lista", amelyen olyanok szerepeltek, akik a pénzintézettől vissza nem térítendő "VIP-kölcsönöket" is kaptak.



Bajkai István azt a kérdést tette fel Gyurcsány Ferencnek, hogy ebből az ellopott pénzből jutott-e Magyarországra, a cégeihez, illetve pártjához, a DK-hoz. Gyurcsány Ferenc és családja milyen kapcsolatban áll ezzel a bűnöző családdal? - kérdezte, majd úgy fogalmazott: "Gyurcsány Ferenc körül van véve bűnözőkkel".



A kormánypárti képviselőt megkérdezték arról a csütörtökön - Dobrev Klára kérésére - kiadott közleményről is, amelyben a DK azt közölte: Dobrev Klára nem ismeri Antoaneta Vaszilevát, a nevét sem hallotta sosem. "Látható hogy a Fidesz-sajtó Orbán Viktor VIP-migránsáról, a Gruevszki-botrányról próbálja elterelni a figyelmet - esélytelenül. A Fidesz-sajtó hazudik" - írták a kommünikében.



Erre Bajkai István úgy reagált: "érdekes, hogy a Gyurcsány Ferenc barátját és feleségét érintő kérdésben a Demokratikus Koalíció nevű törpepárt válaszol". Szerinte "a DK magát érintettnek tartja ebben az ügyben".