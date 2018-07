Fidesz: nem szűnt meg a migránsbarát brüsszeli politika veszélye

Halász János arra reagált, hogy Dunja Mijatovic, az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosa csütörtöki közleményében azt írta, az európai országoknak az emberi jogokat és a felelősségmegosztás elvét kell bevándorlás- és menekültpolitikájuk középpontjába helyezniük. A Fidesz-frakció szóvivője szerint hiába tiltakozik egyre több ország, egyre több európai ember és kormányfő a migráció ellen, a Soros György befolyása alatt álló uniós szervezetek továbbra is a migránspárti politikát erőltetik.



Nemcsak az Európai Parlament hozott újabb migránspárti állásfoglalást, hanem az Európa Tanács is még mindig arról beszél, hogy az emberi jogokat, vagyis a migránsok jogait és a felelősségmegosztást, vagyis a migránsok szétosztását kell a migrációs politika középpontjába helyezni - tette hozzá. Halász János emlékeztetett: Dunja Mijatovic ehhez még azt is hozzáfűzte, hogy biztosítani kell a migrációt segítő NGO-k szabad működését, és ha az Európai Unió ki is alakít a migránsokat fogadó központokat, onnan idővel át kell telepíteni a migránsokat.



A jelek szerint tehát nemcsak az előző emberi jogi biztos, hanem a mostani is Soros György "zsebében van" - tette hozzá Halász János. Soros Györgynek "tehát tényleg mindenhol megvannak az emberei", akik "szembemenve az európai közvéleménnyel, továbbra sem tettek le arról, hogy migránsokkal árasszák el Európát" - jelentette ki a Fidesz-frakció szóvivője.